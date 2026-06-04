전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

[2026 민심 경기] 국민의힘 서태원 가평군수 재선 성공...47.67% 득표

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국민의힘 서태원 후보가 4일 경기도 가평군수 재선에 성공했다
  • 서 당선인은 1만6437표를 얻어 김경호 후보를 4563표 차로 이겼다
  • 서 당선인은 지역경제·복지·관광도시 조성에 역량을 쏟겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"가평의 도약위해 힘을 모아야 할 때...현장에서 군민과 함께"

[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 제9대 전국동시지방선거에 경기도 가평군수선거에 출마한 국민의힘 서태원 후보가 재선에 성공했다.

4일 오전 3시쯤 제9대 전국동시지방선거에 출마한 국민의힘 서태원 후보가 재선에 성공이 확정됐다. 사진은 서태원 당선자와 부인이 기념촬영을 하고 있다.[사진=서태원 당선자] 2026.06.04 observer0021@newspim.com

4일 오전 3시 현재 개표율 99.98%가 진행된 가운데 국민의힘 서태원 당선인은 1만6437표(47.67%)를 득표하며 1만1874표(34.43%)를 득표한 더불어민주당 김경호 후보를 4563표 차이로 따돌리고 당선을 확정 지었다.

서태원 당선인은 당선사로 "다시 한번 가평의 내일을 맡겨주신 여러분의 귀한 선택에 벅찬 감동과 함께 그 어느 때보다 무거운 책임감을 느낀다"면서 "더 나은 가평을 바라는 6만 군민 여러분의 간절한 염원이 모인 엄중한 자리임을 너무나도 잘 알고 있다"며 감사를 전했다.

서 당선인은 이어 "선거 기간 동안 가평의 골목골목을 누비며 맞잡았던 따뜻한 손길들을 기억하며 시장에서, 농터에서, 그리고 일터에서 제게 들려주신 기대 섞인 당부와 애정 어린 질책 모두 제 가슴 깊이 새겨져 있다"고 말했다

경쟁했던 후보들에게 "묵묵히 지지해 주신 분들의 믿음과 다른 선택을 하신 분들의 뜻까지 모두 넓게 품고 가겠다"면서 "선거는 끝났고, 이제 우리는 가평의 더 큰 발전을 위해 마음을 하나로 모아야 할 때"라고 당부했다.

특히 "민선 9기의 가평은 도약해야 한다"면서 "다정하게 군민의 삶을 살피되 가평의 미래를 결정짓는 일 앞에서는 그 누구보다 단호하고 결단력 있게 행동하겠다"고 다짐했다.

또 "피부로 체감할 수 있는 지역경제 활성화와 어르신과 청년이 함께 웃는 촘촘한 복지를 완성하고 누구나 찾아오고 싶은 수도권 최고의 관광도시를 만드는 일에 제 모든 역량을 쏟겠다"면서 "군수실 문 뒤에 머물지 않고 현장으로 나가 군민 여러분의 삶과 가장 가까운 곳에서 호흡하는 든든한 군수가 되겠다"고 약속했다.

민선 8기 가평군수를 지낸 서태원 당선자는 1964년 가평군에서 태어나 가평고등학교를 거쳐 강원대학교 건축학과를 졸업하고 1988년 가평군청 공무원으로 첫발을 내딛었다.

이후 33년동안 가평군청 공무원으로 재직하는 동안 허가민원과장, 설악면장, 건설도시국장, 미래발전국장 등 요직을 거친후 지난 2021년 4월 정년퇴임했다.

지난 2022년 제8회 전국동시지방선거에서 국민의힘 후보로 나서 1만6975표(52.34%)를 득표해 가평군수에 당선돼 가평군을 이끌어왔으며 이번 제9회 전국동시지방선거를 통해 재선에 성공했다.

초선 가평군수로 재직 중 접경지역 지정, 체류형 관광산업 육성 등 체감이 가능한 군민을 위한 정책을 중점 추진해 왔으며 재선을 통해 군정의 공백기 없이 가평군을 이끌게 됐다.

observer0021@gmail.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
사진
'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이진숙 6·3 대구 달성군 국회의원 보궐선거 후보. [사진=뉴스핌 DB] 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동