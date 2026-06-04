[2026 민심 전북] 최영일 순창군수 재선 "민선9기 군민행복·지역경제 혁신 비전 실현"

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군민 선택에 대한 감사와 화합 기반의 지역발전 의지 강조

햇빛소득마을 조성 등 핵심 공약 추진 통한 순창 도약 기대

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 최영일 순창군수 당선인이 4일 군민들에게 감사의 뜻을 전하며 민선9기 출범과 함께 군민 행복과 지역경제 활성화를 위한 공약 이행에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

재선에 성공한 최 당선인은 "6·3 지방선거에서 보내주신 군민 여러분의 지지와 성원에 진심으로 감사드린다"며 "함께 경쟁한 오은미 후보에게도 위로의 말씀을 전한다"고 말했다.

재선에 성공한 최영일 순창군수 당선인이 꽃다발을 걸고 포즈를 취했다.[사진=최영일 캠프] 2026.06.04 lbs0964@newspim.com

이어 "선거는 끝난 만큼 승패를 떠나 군민 모두가 일상으로 돌아가 순창 발전이라는 공동의 목표를 위해 힘을 모아야 할 때"라며 지역사회 화합과 통합의 중요성을 강조했다.

최 당선인은 "지난 4년 동안 군민들이 보여준 단합과 협력의 힘이 순창 발전의 원동력이었다"며 "다가올 4년 동안에도 변함없는 관심과 성원을 바탕으로 군민과 함께 더 큰 변화를 만들어 가겠다"고 피력했다.

그는 민선9기 핵심 공약으로 제시한 '햇빛소득마을 100개소 조성'을 비롯한 10대 순창 비전 사업을 차질 없이 추진하겠다는 의지도 내비쳤다.

최 당선인은 "공약은 군민 삶의 질 향상과 지역경제 체질 개선의 마중물이 될 것"이라며 "군민과의 약속을 성실히 이행해 신뢰와 책임으로 보답하겠다"고 역설했다.

그러면서 "군민들의 선택을 순창 발전을 위한 엄중한 명령으로 받아들이고 '순창을 더 새롭게, 군민을 더 행복하게' 만들기 위해 더욱 낮은 자세로 군민과 함께 뛰겠다"고 강조했다.

lbs0964@newspim.com