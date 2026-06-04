[2026 민심 부울경]재선 성공한 성낙인 창녕군수 "자립경제 기반 완성하겠다"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 성낙인 국민의힘 경남 창녕군수가 재선에 성공했다. 성 당선자는 3일 오후 창녕군 창녕읍 선거캠프에 모인 지자자들 앞에서 "군민의 준엄한 명령을 가슴 깊이 새기며 민선 9기 창녕군수로서 부끄럽지 않은 책임행정으로 보답하겠다"고 소감을 밝혔다.

성낙인 국민의힘 경남 창녕군수가 후보가 3일 오후 선거캠프에서 당선이 확정된 뒤 지지자들에게 인사를 하고 있다.[사진=성낙인 후보 선거캠프] 2026.06.04

그는 "제 개인의 승리가 아니라 국민의힘에 보내주신 성원이자 위대한 창녕군민 모두가 이뤄낸 승리"라고 의미를 부여했다.

그는 또 경쟁에 나섰던 주윤식 후보를 향해 "창녕의 발전을 위해 함께 선전해 주신 주윤식 후보님께 깊은 위로와 감사의 말씀을 전한다"면서 "선거 과정의 치열했던 경쟁과 갈등은 오늘로써 모두 내려놓고 이제는 오직 창녕의 미래를 위해 상생과 대통합의 창녕을 실현하겠다"고 강조했다.

성 당선자는 창녕의 미래 비전으로 지방소멸 위기 극복과 자립형 경제도시 도약을 제시했다. 그는 "사통팔달의 지리적 교통망과 유네스코가 공인한 문화·생태 자산, 유구한 역사와 농·산업 인프라를 하나로 융합해 창녕만의 탄탄한 자립 경제 기반을 완성하겠다"고 밝혔다.

또한 민선 9기 핵심 공약을 행정 전반에 적극 반영해 "창녕 최초의 본예산 1조 원 시대를 달성하고 지역 발전의 강력한 성장 엔진을 확보하겠다"고 약속했다. 아울러 "군민의 눈높이에서 소통하고 형식주의를 타파하며, 깨끗하고 유능한 행정으로 군민이 '창녕에 산다'는 자부심을 느끼도록 하겠다"고 덧붙였다.

그는 끝으로 "예산 1조 원 시대로 대도약하는 '창창한 창녕'의 위대한 여정에 군민 여러분의 변함없는 신뢰와 동행을 부탁드린다"며 감사의 뜻을 재차 전했다.

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