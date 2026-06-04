[2026 민심 충북] 충북지사에 신용한 당선…"통합·상생 도정으로 충북 새 도약"

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"일자리·경제 회복 최우선…도민 모두의 도지사 되겠다"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =신용한 충북지사 당선인은 "165만 충북도민 여러분께서 보내주신 소중한 선택과 성원에 깊이 감사드린다"며 "무거운 책임감과 겸손한 마음으로 도민의 뜻을 받들겠다"고 당선 소감을 밝혔다.

신 당선인은 "이번 선거 결과는 특정 정당이나 후보의 승리가 아니라 새로운 충북을 향한 도민 여러분의 열망이 만들어낸 결과"라며 "변화와 혁신, 더 나은 미래를 바라는 간절한 마음을 확인한 선거였다"고 평가했다.

신용한 충북지사 당선인. [사진=신용한 캠프] 2026.06.04 baek3413@newspim.com

그는 선거 기간 도내 곳곳을 돌며 청년, 소상공인, 농업인, 고령층 등 다양한 계층의 목소리를 들었다고 강조했다.

신 당선인은 "청년들은 일자리와 기회를, 소상공인들은 경제 회복을, 농업인들은 지속 가능한 농촌을, 어르신들은 보다 든든한 복지를 이야기했다"며 "그 목소리를 결코 잊지 않겠다"고 말했다.

이어 "이제 선거는 끝났다"며 "저를 지지해주신 분들뿐 아니라 다른 선택을 하신 도민들까지 모두 충북의 주인"이라고 밝혔다.

그러면서 "분열과 갈등을 넘어 통합과 상생의 도정을 펼치겠다"며 "도민 모두의 도지사가 되어 충북 발전이라는 공동의 목표를 향해 나아가겠다"고 덧붙였다.

신 당선인은 침체된 지역 경제 회복을 최우선 과제로 제시했다. 그는 "좋은 일자리를 만들고 기업과 투자를 유치해 청년들이 떠나지 않고 돌아오는 충북을 만들겠다"며 "북부와 남부, 도시와 농촌이 함께 성장하는 균형발전을 추진하겠다"고 했다.

아울러 "선거 과정에서 약속한 '도민이 주인인 충북, 미래가 있는 충북'을 실천으로 증명하겠다"며 "현장에서 답을 찾고 도민과 끊임없이 소통하며 결과로 평가받는 도지사가 되겠다"고 강조했다.

신 당선인은 "도민께서 보내주신 신뢰를 잊지 않고 초심을 끝까지 지키겠다"며 "충북의 새로운 도약을 위해 모든 열정과 역량을 바치겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com