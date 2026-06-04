정부, 2030년까지 '김 수출 18억달러' 목표…생산·비축·가공 전 주기 혁신

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양식장면적 확대·계약 생산제 도입체계 구축

오는 2028년까지 마른 김 생산량 30% 보관

2030년 스마트 공장 확대·AI 등급제 도입

조미김 수출 비중 60% 확대·브랜드화

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 정부가 오는 2030년 김 수출 18억달러 달성을 목표로 생산부터 보관·가공·유통·수출까지 전 주기 공급망 혁신에 나선다. 수출 확대 과정에서 국내 가격이 불안정해지지 않도록 생산 기반을 넓히고 수급 조절 기능도 강화한다.

해양수산부는 4일 이 같은 내용을 담은 '김 수출 공급망 혁신방안'을 발표했다.

해수부에 따르면 지난해 김 수출은 역대 최대인 11억3000만달러를 기록했다. 세계적인 K-푸드 확산과 함께 김 수요가 빠르게 늘면서 해수부는 2030년 전 세계 마른김 수요가 2억1000만속에 이를 것으로 전망하고 있다.

반면 국내 마른김 생산량은 연평균 1억5000만속 수준에 머물고 있다. 이에 정부는 안정적인 생산체계 구축, 보관·비축 기능 확충, 가공산업 고도화, 수출 구조 개선을 통해 김 산업의 성장 기반을 강화한다는 방침이다.

◆ 양식면적 확대·계약생산제 도입…안정 생산체계 구축

해수부는 우선 김 생산량 확보에 나선다. 최근 생산·수출 동향과 재고량, 업계 의견 등을 종합적으로 고려해 김 양식면적을 확대할 계획이다.

매년 김 주생산기인 10월 이전에는 정부와 업계, 지방자치단체가 참여하는 김 산업협의체를 통해 수급관리 계획을 수립한다. 생산 전망과 수출 수요, 재고 상황을 사전에 점검해 수급 불안을 줄이겠다는 취지다.

생산기반도 다변화한다. 기존 연안 양식장의 한계를 보완하기 위해 수심 35미터(m) 이상 해역에서 생산하는 외해양식을 시험 운영한 뒤 2027년 이후 단계적으로 확대하는 방안을 검토한다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.06.04 gkdud9387@newspim.com

연중 생산이 가능한 육상양식 시스템 구축과 고수온 대응 품종 개발도 추진한다. 기후변화와 해황 변화에 따른 생산 변동성을 줄이기 위한 조치다.

생산 어가와 가공업체가 물김 출하 시기와 물량, 가격을 사전에 정하는 계약생산제도 도입한다. 이를 통해 물김 수급을 안정시키고 가격 변동성을 완화한다는 구상이다.

◆ 마른김 생산량 30% 보관…AI 등급제로 유통 고도화

해수부는 오는 2028년까지 연간 생산되는 마른김의 약 30%를 저장할 수 있는 보관시설을 구축할 계획이다.

이를 위해 나주 소비지분산물류센터(FDC)를 증축하고 전남 신안 산지거점유통센터(FPC)와 중부권 소비지분산물류센터(FDC)를 각각 신설한다.

수급 조절 기능도 강화한다. 정부 비축 대상에 마른김을 포함하는 방안을 추진하고, 민간 수매 시 융자를 지원할 계획이다. 생산량이 많은 시기에는 마른김을 수매해 가격 하락을 막고, 수요가 늘어나는 시기에는 시장에 공급해 가격 급등을 억제하는 방식이다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.06.03 gkdud9387@newspim.com

국내외 물류센터 이용 비용도 지원한다. 저장시설 활용도를 높이고 수출 물류 경쟁력을 강화하기 위한 조치다.

유통 구조 개선을 위해 인공지능(AI) 기반 마른김 등급제도 도입한다. 품질에 따라 가격을 차별화하고, 등급 판정을 받은 김은 가칭 '국제 마른김 거래소'를 통해 거래하도록 해 유통 투명성을 높일 계획이다.

김 가공산업의 인공지능 전환(AX)도 본격 추진한다. 마른김 이물검사와 자동포장 설비 보급을 시작으로 2030년까지 스마트공장 구축을 확대하고, 피지컬 AI 기술을 적용해 전 공정 자동화를 추진한다.

해수부는 연구·산업·기술·시설을 집적한 가칭 'K-김 스마트 가공 거점센터'도 조성한다. 올해 준공 예정인 전남 수산식품 수출단지를 시험장으로 활용해 기술 실증과 산업화를 연계할 방침이다.

◆ 조미김 수출 60% 확대…김 산업 규모화 추진

해수부는 김 산업의 중장기 경쟁력 강화를 위해 산업 체질 개선에도 나선다.

우선 김 산업을 총괄 관리할 전문기관 설립을 추진한다. 현재 관련 타당성 조사 용역이 진행 중이며, 생산부터 가공·유통·수출까지 체계적으로 관리할 수 있는 전담 조직 구축을 검토하고 있다.

김 품질 향상과 지역별 특화산업 육성을 위해 현재 5개소인 김 산업 진흥구역도 추가 지정할 계획이다. 생산·가공·유통·기술개발 기능을 한곳에 모은 가칭 'K-김 특화 블루푸드테크 단지' 조성도 검토한다.

수출 구조도 고도화한다. 해수부는 고부가가치 품목인 조미김 수출 비중을 60%까지 확대하기 위해 수출업체별 맞춤형 지원을 강화할 계획이다.

황종우 해양수산부 장관이 지난달 14일 오후 부산에 위치한 해수부 청사에서 기자간담회를 열고 최근 현안에 대해 질의응답을 하고 있다. [사진=해양수산부] 2026.05.15 dream@newspim.com

우리식 김 영문 표기인 'GIM'을 글로벌 브랜드로 육성해 한국 김의 인지도를 높이고 세계 시장 점유율 확대에도 나선다.

영세한 업계 구조 개선을 위해 종자, 물김, 마른김, 조미김 등 업종별 단체 출범도 지원한다. 품목별 이해관계를 체계화하고 산업 전반의 협업 기반을 넓히려는 취지다.

정부는 이번 대책을 통해 2030년까지 연간 1억8000만속 이상의 안정적인 생산체계를 구축할 계획이다. 아울러 수급 조절 기능을 마련해 수출 확대가 국내 가격 상승으로 이어지지 않도록 관리한다는 방침이다.

황종우 해수부 장관은 "김은 이제 세계인이 즐기는 대표 K-수산식품으로 자리 잡았다"며 "안정적인 공급망 구축과 수급 조절, 산업 고도화를 통해 국민들이 부담 없이 김을 소비할 수 있도록 하고 세계 시장에서 우리 김의 위상을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com