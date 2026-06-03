[6·3 지선 전북] 전북 선거 관련 신고 6건…경찰 비상경비 체제 가동

AI 핵심 요약beta
- 전북경찰청이 3일 지방선거 투표소 인근 신고 6건을 접수했다
- 신고는 상담 4건·교통불편 2건 등 경미한 사안으로 현장 확인 후 조치했다
- 경찰은 선거경비통합상황실을 운영하며 투·개표 전 과정 안전관리에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 제9회 전국동시지방선거가 진행 중인 3일 전북지역 투표소와 인근에서 선거 관련 신고가 이어졌으나 대부분 경미한 사안으로 파악됐다.
전북경찰청 등에 따르면 이날 오전 6시부터 낮 12시까지 도내 투표소 557곳에서 접수된 선거 관련 112신고는 모두 6건이다.
신고 내용은 상담 4건과 교통 불편 2건으로 대부분 현장 확인이나 안내를 통해 마무리됐다.
이날 오전 6시 32분께 익산시 영등동 한 투표소에서 소란이 발생했다는 신고가 접수됐으나 이후 취소돼 경찰은 출동하지 않았다.
또 오전 8시 38분께 고창군 성송면 한 투표소 인근에서는 2~3명이 모여 사진을 촬영하는 것 같다는 신고가 들어와 경찰이 현장을 확인한 뒤 상담 조치했다.
오전 10시 18분께 정읍시 수성동에서는 한 후보의 선거 포스터를 부착한 승용차가 운행 중이라는 신고가 두 차례 접수 되기도 했다.
경찰은 해당 차량이 선거운동용으로 등록된 차량이며 투표소 인근에서 운행한 사실이 없는 점 등을 확인한 뒤 공직선거법 위반 사항은 없는 것으로 판단했다. 다만 차량에 부착된 포스터는 제거하도록 조치했다.
전북경찰청은 이날 오전 6시부터 최고 단계 비상근무 체제에 들어가 전북청과 도내 15개 경찰서에 선거경비통합상황실을 운영하며 투·개표 전 과정의 안전관리에 나서고 있다.
lbs0964@newspim.com