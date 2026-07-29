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2026.07.29 (수)
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李대통령, '한-브라질 비즈니스 라운드테이블' 참석… "경제협력 잠재력 무궁무진"

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령 국빈 방문 계기로 한-브라질 경제계가 28일 협력 고도화를 약속했다.
  • 현대차·포스코·KAI 등은 친환경·광물·항공 협력 확대 방안을 제시했다.
  • 정부는 관세·규제 해소와 메르코수르 협상, K-뷰티 진출 지원에 속도를 내기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김용범 현지 브리핑 "경협의 확대 여지 무궁무진"
"양국 교역 규모 2년 내 두 배로"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 브라질 국빈 방문 계기로 양국 경제계가 인공지능(AI)과 공급망 개편 시대를 맞아 협력 고도화에 뜻을 모았다. 한국과 브라질은 제조업, 첨단산업, 소비재·유통 등 다방면에서 전략적 파트너십을 다지며 교역 규모를 대폭 확대해 나갈 방침이다.

김용범 청와대 정책실장은 28일(현지시간) 브라질 상파울루 하얏트 호텔에서 열린 '한-브라질 비즈니스 라운드테이블' 결과 브리핑에서 이같이 밝혔다.

김용범 청와대 정책실장이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 현지 프레스센터에서 이재명 대통령의 빅테크 CEO 면담과 '샌프란시스코 AI 서밋' 개최 관련 브리핑을 하고 있다. [사진=KTV]

이날 행사는 한국경제인협회와 브라질 아펙스브라질(ApexBrasil)이 공동 주관했으며, 양국 주요 기업인 40여 명이 참석해 실질적인 협력 방안을 논의했다.

김 실장은 "양국 간 경제 규모나 상호 보완적 경제 구조를 감안하면 경협의 확대 여지는 무궁무진하다"며 "한국의 혁신 기술과 브라질의 풍부한 자원이 힘을 합친다면 안정적인 공급망은 물론 미래 산업에서도 함께 앞서 나갈 수 있을 것"이라고 강조했다.

◆ 현대차·포스코 등, 브라질 친환경·핵심광물 협력 확대

라운드테이블에서 양국 기업들은 탈탄소화, 공급망 다변화, 첨단 기술 분야의 구체적인 협력 청사진을 제시했다.

현대자동차는 브라질 친환경 정책인 'MOVER 프로그램' 등에 발맞춰 그린수소 생산, 수소트럭 도입, 소형모듈원자로(SMR) 기술 협력을 추진하겠다고 밝혔다. 포스코홀딩스는 철광석 생산업체 발레와의 합작 사업을 넘어 희토류 공급망을 브라질 내에 구축해 상생 모델을 만들기로 했다.

SK바이오팜은 현지 제약사 유로파마와의 협력으로 뇌전증 신약을 출시한 데 이어 디지털 치료제 등 첨단 분야로 확장하고 있으며, 네이버는 브라질 정부와 AI 돌봄 서비스 협업을 검토 중이다. 한국항공우주산업(KAI)은 브라질 엠브라에르와 민항기와 우주항공 분야의 전략적 파트너십 강화를 추진하기로 했다.

김 실장은 민항기 공동개발 논의와 관련해 "지금은 매우 초기 단계이지만, 한국 기업의 기술력과 준비된 역량을 바탕으로 기존보다 훨씬 깊이 있는 협력 관계를 확보하는 계기로 삼고자 한다"고 설명했다.

엠브라에르와의 협력 수준에 대해서는 "기존에 중소형기를 만들 때 동체나 날개 일부를 납품하던 것과 달리, 엠브라에르가 중형기 쪽으로 사업 영역을 확장하는 과정에서 우리나라가 공동개발 단계부터 좀 더 깊숙하게 참여하는 방안을 논의 중"이라고 부연했다.

​이어 김 실장은 "이 대통령도 국가 간 산업·경제 협력은 기업들에 의해 이루어지지만 정부 차원의 관세나 규제 문제가 해결돼야 한다고 강조했다"며 "아우키민 브라질 부통령과 저를 전담 라인으로 지정해 주요 의제를 꼼꼼히 챙겨 성과를 내는 데 집중하겠다"고 밝혔다.

◆ 쇠고기·농축산물 개방메르코수르 무역협정 가속화 기대

정상회담과 비즈니스 라운드를 계기로 양국 간 통상 현안 해결에도 속도가 붙을 전망이다. 특히 남미 공동시장(메르코수르)과의 무역협정 논의가 시급하다는 목소리가 커지고 있다.

이 대통령은 이번 순방에서 양국 최고위 인사를 경제 협력 전담 인사로 지정하자고 제안했으며, 브라질 측은 제라우두 아우키민 부통령이 전담 인사를 맡기로 했다. 한국 측 카운터파트으로는 김 실장이 나선다.

김 실장은 "한국 공산품의 브라질 시장 개방과 브라질 농축산품의 한국 시장 개방을 둘러싼 복잡한 이해관계가 있지만, 양국 모두에게 도움이 되므로 전담 라인이 이를 조율해 주기를 바란다는 대통령의 당부가 있었다"고 전했다.

이어 "남미 최대 경제 대국인 브라질은 우리 수출 시장 다변화의 핵심 열쇠"라며 "작년 교역액이 143억 달러로 아쉬운 수준이지만, 적절한 계기만 있다면 경제 협력과 교역액은 폭발적으로 성장할 것"이라고 덧붙였다.

​◆ K-뷰티 중남미 진출 확대규제 개선 추진

​중남미 최대 시장인 브라질에서 K-뷰티의 인기가 급상승함에 따라 화장품 업계의 진출 지원 방안도 다뤄졌다. 아모레퍼시픽, APR, 비나우글로벌, 실리콘투 등 국내 뷰티 기업들이 대거 참여한 가운데 현지 바이어들과의 네트워킹 행사가 추진된다.

​이와 관련해 김 실장은 "우리 뷰티 기업들이 브라질 진출 시 주요 애로사항으로 지적하는 식품의약품안전처에 해당하는 엔비사(ANVISA)의 등록과 허가 관련 절차를 개선하고자 브라질 정부와 협의해 나갈 것"이라며 "이번 행사가 우리 뷰티 기업들의 중남미 시장 진출을 가속화하는 계기가 될 것"이라고 기대감을 나타냈다.

the13ook@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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