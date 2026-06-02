[6·3 지선] 오세훈 "4년만 더…포용 성장의 서울 만들겠다" 신촌서 '피날레 유세'

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"계층 이동 사다리 복원" 다짐

"글로벌 톱3 도시 도약" 약속

"함량 미달 후보에 서울 못 맡겨"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = "시작된 변화를 압도적 완성으로 보답하겠습니다. 청년들에게 동일한 스타트 라인에서 공평하게 출발선에 설 수 있는 대한민국의 심장 서울, 제가 한번 만들어 보겠습니다."

오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 6·3 전국동시지방선거 공식 선거운동 마지막 날인 2일 오후 8시 서울 서대문구 신촌 스타광장에서 진행된 파이널 유세에서 청년과 사회적약자가 동반 성장하는 서울을 만들겠다며 "제 꿈이 서울시민 여러분의 꿈이 될 수 있도록 도와달라"면서 이같이 밝혔다.

'글로벌 TOP3' 문구가 새겨진 티셔츠를 입고 두 주먹을 불끈 쥐며 시민 앞에 선 오세훈 후보는 "서울은 지난 5년 동안 도약의 밑바탕을 마련했다"며 "성장하는 사람들만 성장하는 것이 아닌 어려운 사회적 약자를 보듬는 포용 성장을 통해 성숙한 번영을 이루고, 반드시 서울을 전 세계 도시경쟁력 순위 3위 도시로 만들겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 서울 서대문구 신촌 스타광장에서 열린 '파이널 유세'에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다. 2026.06.02. jk31@newspim.com

오 후보는 청년들이 많은 신촌 스타광장을 마지막 유세 장소로 선택한 데 대해 "제게 가장 많은 에너지를 줬던 것은 가는 곳마다 격려해 주고 지지해 주신 청년 여러분"이라며 "대학가에 가면 늘 시위와 저항이 있었다. 이번에 네 군데 대학을 갔는데 여러분 덕분에 힘을 얻고 왔다. 대한민국의 밝은 미래를 봤다. 감사하다"고 설명했다.

오 후보는 이날 세 명의 청년 지지자들의 연설을 들으며 감격해 눈시울을 붉히는 모습을 보였다.

그는 무대에 올라 기초생활수급자 가정 출신이라고 밝힌 서울런 수혜자 서문민경 씨를 언급하며 "서울런을 통해 대학 진학의 꿈을 이룬 학생들이 해마다 늘고 있다. 4년만 더 기회를 주신다면 반드시 계층이동 사다리를 튼튼하게 복원해 내겠다"고 다짐했다.

또 오 후보는 "청년들이 미래를 꿈꾸기 어려워진 데에는 잘못된 부동산 정책과 확장재정 정책의 영향도 크다"며 "서울을 지켜 이재명 대통령이 잘못된 정책을 반성하고 바꾸도록 만들겠다"고 말했다.

그는 "입법권과 행정권에 이어 사법권까지 무력화하고 지방 권력 장악에 이어 언론 권력까지 장악하려는 것처럼 보인다"며 "내일은 대한민국의 법치주의와 민주주의를 지키는 날이 돼야 한다"면서 정권 견제론도 빼놓지 않았다.

정원오 더불어민주당 후보를 겨냥해서는 "서울시는 초보운전자의 연습코스가 될 수 없고 함량 미달, 준비 부족 후보에게 맡길 수도 없다"며 "서울시를 지켜달라"고 목소리를 높였다.

오 후보는 "자부심이 느껴지는 서울, 전 세계인이 흠모하고 존경하는 서울을 만들겠다"며 "서울의 미래, 대한민국의 밝은 미래를 함께 만들어 달라"고 마지막 지지를 호소했다.

이날 파이널 유세에는 공동선대위원장인 배현진 의원, 박수민 의원, 윤희숙 전 의원이 참석했다.

배현진 의원은 "여러분이 기억하는 오늘의 서울이 5년 전 그 모습이었는지 한번 떠올려 달라"며 "오 후보는 서울을 정말 섬세하게 세계적인 도시로 성장시켜왔다. 연습 시간이 필요 없는 적임자"라고 말했다.

박수민 의원은 정 후보의 여러 논란을 겨냥, "외유성 출장을 가고, 주폭 논란도 있다"며 "반면 지하철 스크린도어 교체, 재건축·재개발 정상화, 한강 르네상스 등 서울의 변화를 이끈 후보가 누군가. 바로 오세훈"이라고 강조했다.

kh99@newspim.com