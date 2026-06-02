배드민턴 남복 세계 1위 서승재·김원호, 인니오픈 1회전 완승

AI 핵심 요약beta
- 서승재-김원호 조가 2일 인도네시아 오픈 첫 경기에서 대만 조를 2-0으로 완파했다
- 이 조는 올해 말레이시아·전영 오픈 등 슈퍼 1000 두 대회를 제패하며 남자복식 19연승 등 대기록을 이어왔다
- 싱가포르 오픈 3위로 연승이 끊긴 뒤 이번 대회에서 우승 재도전에 나섰고, 여자 단식 안세영은 3일 첫 경기를 치른다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 배드민턴 남자복식 세계 랭킹 1위 서승재-김원호(삼성생명) 조가 메이저 대회인 인도네시아 오픈 첫판을 가뿐하게 통과했다.
서승재-김원호 조는 2일 인도네시아 자카르타에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 남자복식 32강전에서 대만의 왕치린-추샹제 조(13위)를 2-0(21-18 21-10)으로 완파했다. 경기 시간은 단 32분에 불과했다.
인도네시아 오픈은 1년에 단 네 차례만 열리는 최고 권위의 슈퍼 1000 시리즈 대회다. 서승재-김원호 조는 올해 이미 1월 말레이시아 오픈과 3월 전영 오픈 등 두 차례의 슈퍼 1000 대회를 모두 제패한 바 있다. 특히 전영 오픈에서는 1986년 박주봉-김문수 이후 40년 만에 한국 선수로서 남자복식 2연패라는 대기록을 썼다.
이날 1게임 초반 한국은 10-4로 앞서다 역전을 허용하며 잠시 위기를 맞았으나 15-15 동점 상황에서 무서운 집중력으로 5연속 득점을 올리며 기선을 제압했다. 2게임은 압도적이었다. 1-1 동점 이후 단 한 번도 리드를 내주지 않았다. 경기 후반 14-10 상황에서는 내리 7점을 쓸어 담으며 승부를 결정지었다.
대표팀은 지난달 24일 출국해 싱가포르 오픈을 치른 뒤 이번 대회까지 2주 연속 강행군을 이어가고 있다. 서승재-김원호 조는 올 시즌 단체전을 제외한 모든 국제대회에서 정상에 오르며 19연승을 달렸으나, 직전 싱가포르 오픈 준결승에서 인도 조에 덜미를 잡혀 3위에 머물렀다. 연승 행진이 멈춘 아쉬움을 삼킨 두 선수는 이번 대회를 통해 다시 우승컵 사냥에 속도를 낸다.
여자 단식 세계 랭킹 1위인 안세영(삼성생명)은 3일 세계 랭킹 29위 네슬리한 아른(튀르키예)을 상대로 첫 경기를 치른다.
psoq1337@newspim.com