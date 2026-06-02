김제시, 교육·돌봄 중심 생활밀착 정책 확대…시민 삶의 질 향상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

학교복합시설·평생학습 강화...전 생애 교육환경 구축

청소년 성장 지원, 여성 일자리·촘촘한 돌봄체계 확대

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 교육과 돌봄을 축으로 한 생활밀착형 정책을 확대하며 시민 삶의 질 향상에 나서고 있다.

시는 학교와 지역사회를 연결하는 교육 인프라 구축을 비롯해 평생학습 확대·청소년 활동 지원·여성 경제활동 촉진·돌봄체계 강화 등 생애주기별 맞춤 정책을 추진하고 있다고 2일 밝혔다.

김제시와 김제교육지원청은 금구초·중학교 학교복합시설 공모사업에 선정돼 총사업비 109억원을 투입, 학생과 주민이 함께 이용할 수 있는 교육·문화·체육·복지 공간 조성에 나서고 있다.

시민참여단 워크숍[사진=김제시]2026.06.02 gojongwin@newspim.com

또 김제사랑장학재단은 올해 하반기부터 지평선학당 수강 대상을 중학교 1학년까지 확대하고, 2026학년도부터는 수시전형 입학생까지 장학 혜택을 받을 수 있도록 지원체계를 개편했다.

올해 상반기에는 중·고·대학생 704명에게 진학격려금을 지급했으며 장학생 250명도 추가 선발했다.

평생학습 분야에서는 전국 최초로 운영 중인 '달리는 모두 배움터'가 읍·면·동 80여 개 마을을 찾아 주민 맞춤형 교육을 제공하고 있다.

온라인 학습 플랫폼을 통해서는 22개 분야 761개 강좌를 제공하며 지평선아카데미는 시민 교양강좌로 꾸준한 호응을 얻고 있다.

청소년 지원도 확대되고 있다. 청소년드림카드 지원사업은 교육·문화·체육활동 참여를 돕고 있으며, 여성 청소년 위생용품 구입비 지원도 병행하고 있다.

청소년종합센터는 전북도 공모사업에 선정돼 공연·체육 복합공간과 ICT·VR 체험공간, 1인 미디어 제작실 등을 갖춘 시설로 리모델링될 예정이다.

여성친화도시 정책도 본격화되고 있다. 김제시는 2025년 여성친화도시로 신규 지정된 이후 성평등 교육과 시민참여단 운영, 정책 컨설팅 등을 추진하고 있다.

김제여성새로일하기센터는 직업교육훈련과 인턴십 지원 등을 통해 2025년 이후 4000여 건의 구인·구직 연계를 지원했으며, 1200여 명의 취업 성과를 거뒀다.

돌봄 분야에서는 신축 이전한 가족센터를 중심으로 가족상담과 부모교육, 다문화가족 지원 프로그램을 운영하고 있다.

공동육아나눔터는 야간과 주말까지 이용 범위를 확대했으며 아빠 육아교실과 조부모 육아교육 등 다양한 프로그램도 운영 중이다.

시는 맞벌이 가정과 긴급 돌봄 수요에 대응하기 위해 '김제형 365일 24시간 아이돌봄센터' 조성도 추진하고 있다. 이와 함께 다함께돌봄센터와 지역아동센터, 야간연장 돌봄서비스 운영을 통해 돌봄 공백 최소화에 힘쓰고 있다.

gojongwin@newspim.com