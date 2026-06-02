함양군, 수산물 온누리상품권 환급행사 진행…전통시장 활성화

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- 경남 함양군은 10일부터 14일까지 지리산함양시장에서 수산물 온누리상품권 환급행사를 진행한다고 2일 밝혔다.
- 함양군은 국내산·원양산 수산물 구매액에 따라 1인 최대 2만원까지 온누리상품권을 환급한다.
- 군은 이번 행사를 통해 수산물 소비와 전통시장 이용을 늘려 지역경제 활성화를 기대한다고 했다.
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[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 오는 10일부터 14일까지 닷새 간 지리산함양시장에서 국내산 수산물 소비 촉진과 전통시장 활성화를 위해 수산물 온누리상품권 환급행사를 진행한다고 2일 밝혔다.
이번 행사는 해양수산부가 추진하는 수산물 소비 활성화 사업의 일환으로 함양군은 설 명절 기간에 이어 올해 두 번째로 환급행사를 운영한다. 군은 이를 통해 수산물 소비를 늘리고 전통시장 이용을 확대한다는 계획이다.
행사는 지리산함양시장 내 참여 점포 11곳에서 이뤄진다. 해당 점포에서 국내산 및 원양산 수산물을 구매한 소비자는 결제 금액에 따라 온누리상품권을 돌려받는다.
환급 기준은 구매 금액 3만4000원 이상 6만7000원 미만일 때 1만 원, 6만7000원 이상일 때 2만 원 상당 온누리상품권을 지급하는 방식이다. 1인당 환급 한도는 최대 2만 원이다.
소비자는 행사 기간 중 수산물을 구입한 뒤 영수증을 지참해 시장 내 지정 환급부스를 방문하면 된다. 현장에서 본인 확인 절차를 거친 후 온누리상품권을 받을 수 있으며 준비된 예산이 소진될 경우 행사는 조기 종료될 수 있다.
군 관계자는 "이번 행사가 군민들의 장바구니 부담을 덜고 전통시장과 지역 상권에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"며 "도민 생활지원금과 고유가 피해지원금 지급에 따른 소비 촉진 효과가 더해져 지역경제 활성화에도 긍정적인 시너지가 기대된다"고 말했다.
yun0114@newspim.com