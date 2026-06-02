덕성여대-WISET, 여성 이공계 인재 양성 위해 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 덕성여자대학교와 WISET이 1일 이공계 여학생 진로·성장 지원 업무협약을 체결했다.
- 양 기관은 여중·고생 이공계 체험·멘토링과 여대생 취업지원 등 여성과학기술인 생태계 구축 협력을 추진한다.
- 첫 사업으로 7월 28일 덕성여대에서 이공계 연구실 탐방·멘토링 캠프를 열어 진로 탐색 기회를 제공한다.
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연구실 체험·멘토링 '딥 다이브 캠프' 등 추진
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 덕성여자대학교와 한국여성과학기술인육성재단(WISET)이 이공계 여성 인재 양성을 위한 협력에 나섰다.
덕성여자대학교는 지난 1일 오후 4시 교내 대학본부 제1회의실에서 WISET과 '여학생의 이공계 진로 및 성장 지원 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.
이번 협약은 이공계 분야에서 여성 비율이 여전히 낮은 상황을 개선하고 여중·고생과 이공계 여대생의 진로 탐색 및 성장을 체계적으로 지원하기 위한 공감대를 바탕으로 마련됐다.
양 기관은 협약을 통해 ▲여중·고생 대상 이공계 전공 체험 및 멘토링 프로그램 공동 운영 ▲이공계 여대생의 취업 및 진로 지원을 위한 자원 교류 ▲여성과학기술인 지원 생태계 구축을 위한 협력 등을 추진할 계획이다.
협약 이후 첫 공동 사업으로는 오는 7월 28일 덕성여대 쌍문캠퍼스에서 '전공의 확장, 딥 다이브(Deep-Dive) 캠프'를 개최한다. 해당 캠프는 이공계 진로를 희망하는 여중·고생을 대상으로 진행되며 참가자들은 IT, 약학, 화학, AI 신약 등 다양한 분야의 연구실을 탐방하고 실험 장비를 체험할 수 있다. 또한 덕성여대 이공계 재학생 멘토들이 참여해 진로 멘토링도 제공할 예정이다.
이와 함께 양 기관은 이공계 여대생을 위한 취업 및 진로 지원 프로그램도 공동 기획해 운영할 방침이다.
문애리 WISET 이사장은 "여중고생이 대학 연구실을 방문해 첨단 실험 장비를 다뤄보고 눈으로 확인하는 생생한 경험이 이공계의 꿈을 키우는 계기가 될 것"이라며 "이번 덕성여대와의 협력을 통해 미래 여성과학기술인 양성의 기반을 더욱 넓혀가겠다"고 말했다.
민재홍 덕성여대 총장은 "이번 협약은 여학생들이 이공계 분야에 대한 막연한 거리감을 넘어, 자신의 가능성을 직접 발견하고 미래 진로를 구체화할 수 있도록 돕는 의미 있는 출발점"이라며 "덕성여대는 앞으로도 WISET과 함께 여학생들이 과학기술 분야에서 자신감을 갖고 성장할 수 있도록 실질적인 교육·멘토링 프로그램을 지속적으로 만들어가겠다"고 밝혔다.
한편 WISET은 '여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률'에 근거해 설립된 과학기술정보통신부 산하 공공기관으로 여성 과학기술인의 역량 강화와 일자리 창출, 통계 조사, 정책 지원 등 다양한 사업을 수행하고 있다.
hyeng0@newspim.com