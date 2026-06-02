[6·3 지선 전남광주]강성휘 목포시장 후보 "민주화운동 범죄화 중단해야"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 강성휘 후보가 2일 민주화운동 전과 공세 중단과 정책 선거를 촉구했다
- 강 후보는 민주화운동을 범죄와 동일시하는 것은 역사 왜곡이자 참여 시민과 희생자 명예 훼손이라 주장했다
- 강 후보는 네거티브 대신 민생과 일자리 등 미래 비전 경쟁을 강조했고 관련 단체도 정책 중심 선거를 요구했다
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 강성휘 목포시장 후보가 민주화운동 경력에 대한 '전과' 공세 중단을 촉구하며 정책 중심 선거를 강조했다.
강 후보는 2일 목포민주화운동계승사업회 성명과 관련해 "민주화운동 경력을 범죄로 매도하는 왜곡된 선거운동 중단 요구에 공감한다"며 환영 입장을 밝혔다.
이어 "민주화운동은 국가가 공식 인정한 민주주의 역사"라며 "이를 일반 범죄와 동일시해 정치공세에 활용하는 것은 역사 왜곡"이라고 주장했다.
또 "민주화운동 과정에서의 사법처리 기록을 단순 범죄로 규정하는 것은 참여 시민과 희생자 명예를 훼손하는 행위"라며 "선거를 앞두고 역사적 의미를 폄훼하는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔다.
최근 상대 후보 측의 이른바 '전과' 공세에 대해서는 "국가가 인정한 민주화운동 관련 사안까지 포함한 정치적 프레임"이라며 "유권자 판단을 흐리는 구태정치"라고 비판했다.
강 후보는 "목포에 필요한 것은 네거티브가 아니라 민생·경제·청년·일자리 등 미래 비전 경쟁"이라며 "정책과 비전으로 평가받겠다"고 강조했다.
그러면서 "민주화운동 역사를 정치공세 수단으로 삼는 행태 중단과 공정한 정책선거를 기대한다"고 밝혔다.
한편 목포민주화운동계승사업회는 성명을 통해 민주화운동 경력의 범죄화 중단, 참여자 명예훼손 사과, 정책 중심 선거 전환 등을 촉구했다.
ej7648@newspim.com