광양시 "선거인 명부 유출 의혹 사실무근" 반박

AI 핵심 요약beta
- 전남 광양시는 2일 특정 후보 측의 선거인 명부 유출 의혹 제기에 사실무근이라며 중단을 촉구했다.
- 시는 선거인 명부는 선관위 전산시스템으로 관리돼 공무원 임의 추출·복사나 재가공·전달이 불가능한 구조라고 반박했다.
- 시는 근거 없는 공무원 동원설이 공직사회 명예를 훼손하고 시민 혼란을 부른다며 허위 정치공세 중단을 요구했다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양시는 특정 지방선거 후보 측이 제기한 '선거인 명부 유출' 의혹과 관련해 사실무근이라며 강한 유감을 표명하고 즉각적인 중단을 촉구했다.
2일 광양시에 따르면 해당 후보 측은 사전투표 이후 공무원 등이 동원돼 선거인 명부를 유출하고 본투표 대상자를 재가공해 특정 캠프에 전달했다는 취지의 문건을 유포하고 제보 접수를 진행했다.
이에 대해 시는 선거인 명부 작성과 관리가 공직선거법에 따라 엄격한 보안 시스템 아래 통제되고 있어 무단 유출이나 사후 재가공은 기술적·행정적으로 불가능하다고 반박했다. 특히 명부는 선관위의 표준화된 전산 시스템으로 처리돼 지자체 공무원이 임의로 추출·복사하거나 특정 대상만 분류해 외부로 전달할 수 없는 구조라고 설명했다.
시는 근거 없는 '공무원 동원설'이 공정한 선거 관리를 수행하는 공직사회의 명예를 훼손하고 시민 혼란을 초래한다고 지적했다.
시 관계자는 "허위사실로 행정 신뢰를 떨어뜨리는 정치적 공세를 중단해야 한다"며 "시민의 투표권이 안전하게 행사되도록 선거 관리에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.
앞서 A후보 선거대책본부는 "사전투표 이후 공무원 동원에 따른 선거인 명부 유출과 본투표 대상자 명부 재가공·전달 의혹이 있다"는 내용의 문건을 배포하고 공익 제보창구를 개설해 시민 제보를 요청했다.
chadol999@newspim.com