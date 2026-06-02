[6·3 지선 충북] 충북 여야, 선거운동 마지막 날 총력전…한 표 호소

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신용한 "미래 선택" vs 김영환 "의혹 세력 심판"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =6·3 지방선거 공식 선거운동 마지막 날인 2일, 충북 여야가 청주 도심과 충북도청을 무대로 막판 표심 잡기에 총력을 쏟았다.

13일간 이어진 선거 레이스는 이날 오후 청주 도심 피날레 유세를 끝으로 대단원의 막을 내린다.

더불어민주당 신용한 충북지사 후보와 이장섭 청주시장 후보가 2일 충북도청에서 기자회견을 열어 유권자들의 투표 참여를 독려하며 지지를 호소하고 있다. [사진=백운학 기자] 2026.06.02 baek3413@newspim.com

더불어민주당 충북도당은 이날 오전 충북도청 브리핑룸에서 합동 기자회견을 열고 지지층 결집과 투표 참여를 호소했다.

회견장에는 신용한 충북지사 후보와 이장섭 청주시장 후보를 비롯해 임호선·노영민 상임선대위원장 등 선대위 관계자들이 총출동해 사실상 '총력전' 양상을 보였다.

신용한 후보는 "도민 위에 군림하는 도지사가 아니라 함께 일하는 도지사가 되겠다"며 "이념이 아닌 실용, 정쟁이 아닌 민생, 말이 아닌 결과로 평가받겠다"고 말했다. 이어 "도민의 한 표가 충북의 미래를 결정한다"며 "새로운 충북을 위해 '젊은 황소' 신용한에게 기회를 달라"고 호소했다.

이장섭 후보도 "지난 4년간 청주의 성장 동력이 멈췄다"며 "중앙정부와 충북도, 청주시가 함께하는 '삼각 협력'으로 도시를 다시 뛰게 하겠다"고 강조했다.

민주당은 이날 오후 청주 사직동 분수대(청주대교 인근)에서 피날레 유세를 열고 막판 지지층 결집에 나설 예정이다.

국민의힘 김영환 충북지사 후보가 2일 충북도청 브리핑실에서 기자회견을 열어 "아직 해야 할 일이 많이 남아있다"며 지지를 호소하고 있다. [사진=백운학 기자] 2026.06.02 baek3413@newspim.com

국민의힘도 같은 장소에서 맞불을 놨다. 김영환 충북지사는 이날 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 "신은 아직 해야 할 일이 많이 남아 있다"며 지지를 호소했다.

김 후보는 "도민 모두가 투표에 참여해 충북의 자존심을 바로 세워달라"며 "의혹에 휩싸인 세력에 도정을 맡길 수 없다"고 주장했다. 이어 "수도권에서 4선 국회의원과 과학기술부 장관을 지내며 쌓은 경험을 바탕으로 지난 4년간 충북 발전과 자긍심 고취를 위해 달려왔다"고 말했다.

특히 그는 "묻지마 투표는 충북을 위한 자살골"이라며 "부패 의혹의 고리를 끊고 충북의 자존심을 세워달라"고 강조했다. 또 "논란이 있는 후보가 당선될 경우 도정 공백과 재선거 가능성까지 우려된다"며 "충북 정치 전체가 흔들릴 수 있다"고 했다.

국민의힘은 이날 오후 청주 육거리종합시장 입구에서 김 후보와 이범석 청주시장 후보 등이 참석하는 피날레 유세를 열고 막판 총력전에 나선다.

baek3413@newspim.com