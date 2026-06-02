[6·3 지선 부울경] 전재수 "부산 일으킬 마지막 기회…지역 변화 선택해 달라"

AI 핵심 요약beta
- 전재수 민주당 부산시장 후보가 2일 막판 지지를 호소했다
- 전 후보는 부산을 바꿀 마지막 기회라며 투표를 당부했다
- 해수부 이전 등 공약으로 결과와 실행을 약속했다
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"시민 위해 일하고 또 일하겠다"
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 6·3 지방선거를 하루 앞두고 막판 지지를 호소했다.
전 후보는 2일 선거운동 마지막 날 메시지를 통해 "부산을 다시 일으킬 마지막 기회 전재수를 선택하면 부산이 바뀐다"며 "내일 투표로 부산의 변화를 선택해 달라"고 밝혔다.
그는 "부산 선거는 늘 어렵고 부산의 민심은 한 없이 무겁고 준엄했다"며 "시장 상인과 청년, 학부모 등 시민들의 하루하루 견뎌내고 계시는 그 고단한 삶의 그대로 가슴에 담았다"고 말했다.
그는 또 "부산은 지금 중요한 갈림길에 서 있다"며 "이대로 주저앉아 멈출 것인지 다시 도약할 것인지 선택의 시점"이라고 규정했다.
전 후보는 해양수산부 부산 이전, 부산해사전문법원 설립, HMM 등 해운 대기업 유치, 북극항로 시대 대비 등을 언급하며 "부산의 변화를 이끌 기회가 이미 시작됐다"고 주장했다.
그러면서 "말이 아닌 결과로 정쟁이 아닌 실행으로 변화를 증명하겠다"며 "시민이 체감할 수 있는 삶의 변화로 연결하겠다"고 다짐했다.
전 후보는 "부산을 위해 부산시민을 위해 일하고 또 일하겠다"며 "끝까지 뛰겠다"고 고 지지를 호소했다.
ndh4000@newspim.com