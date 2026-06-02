단양군, 공공형 외국인 계절근로 사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 충북 단양군이 2일 라오스 국적 외국인 계절근로자 30명을 첫 도입했다고 밝혔다
- 근로자들은 보건검사와 교육을 마치고 지역별 숙소로 이동해 영농활동 채비를 마쳤다
- 지역농협과 군은 공공형 계절근로 사업으로 일손 부족 농가에 하루 단위 인력을 공급한다
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농협 직접 고용 후 필요한 농가에 하루 단위 공급…1인당 하루 10만 원 선
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 농촌의 만성적인 일손 부족 문제를 해결하기 위해 올해 처음 도입한 '공공형 외국인 계절근로 사업'이 본격적인 가동에 들어갔다.
군은 지난해 라오스 정부와 외국인 계절근로자 도입을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 이후 첫 공공형 계절근로 인력인 라오스 국적 근로자 30명이 지난달 29일 김해공항을 통해 입국했다고 2일 밝혔다.
이들은 입국 당일 단양군 보건의료원에서 마약검사와 보건증 신청 절차를 마친 뒤 매포읍 농업인복지회관으로 이동해 근로계약 체결 및 안전교육, 준수사항 안내 등 전반적인 교육을 이수했다. 이후 단양·북단양·소백 등 지역별 숙소로 분산 이동해 본격적인 영농활동 채비를 마쳤다.
단양농협·북단양농협·소백농협 등 지역농협 3개소가 공동 참여해 근로자들의 숙소 관리와 현장 배치를 밀착 지원한다. 특히 이번에 도입된 공공형 계절근로 사업은 사업법인과 지역농협이 근로자를 직접 고용·관리하면서 인력이 필요한 농가에 하루 단위로 인력을 공급하는 방식으로 운영된다..
군은 사업의 안정적인 정착과 근로자들의 적응을 돕기 위해 전담 작업반장 3명을 별도로 배치했다. 이를 통해 출퇴근 관리와 숙소 생활 지원, 농가별 맞춤형 배치 등을 체계적으로 관리해 나갈 방침이다.
김경희 단양군수 권한대행은 "앞으로도 안정적이고 모범적인 외국인 계절근로 운영 체계를 다져나가겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com