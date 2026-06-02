소니코리아, 풀프레임 고해상도 카메라 'Alpha 7R VI' 국내 정식 출시

AI 핵심 요약beta
- 소니코리아가 2일 6680만 화소 풀프레임 카메라 A7R6와 초망원 줌 렌즈를 국내 출시했다
- A7R6는 적층형 센서와 BIONZ XR2 등으로 고속 연사·저노이즈·8K 촬영 등 성능을 크게 높였다
- 신형 100-400mm G 마스터 렌즈와 배터리·세로그립 등 액세서리를 함께 선보이고 고가 전략을 유지했다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 소니코리아가 약 6680만 화소의 풀프레임 고해상도 카메라 'Alpha 7R VI(A7R6)'를 국내 정식 출시했다고 2일 밝혔다. A7R 시리즈 최초로 적층형 센서를 탑재한 신제품이다.
A7R6는 적층형 Exmor RS 이미지 센서를 장착해 리드아웃 속도를 5.6배 높였다. 최대 16스톱의 다이나믹 레인지로 중고감도 영역의 노이즈를 억제하며, 5축 광학식 흔들림 보정으로 중앙부 기준 최대 8.5스톱, 주변부 기준 최대 7.0스톱의 보정 효과를 제공한다. BIONZ XR2 엔진을 탑재해 초당 30프레임의 블랙아웃 없는 연속 촬영을 지원하고, 초당 최대 60회 AF/AE 계산이 가능하다. 딥러닝 기반 오토 화이트 밸런스로 실내 촬영에서도 안정적인 색 표현을 제공한다.
영상 촬영 성능도 강화됐다. 8K 30p 촬영과 풀프레임 4K 60p, 120p 촬영을 지원한다. 알파 시리즈 최초로 듀얼 게인 촬영 기능을 탑재해 어두운 부분의 노이즈를 줄이면서 디테일을 살렸다. 약 944만 도트의 OLED 전자식 뷰파인더는 기존 모델 대비 약 3배 향상된 밝기를 제공하며, LCD 기준 최대 710장 촬영과 8K 영상 최대 120분 연속 촬영이 가능하다. 듀얼 USB 타입-C 포트를 지원하고 4축 멀티 앵글 LCD 모니터를 탑재했다.
함께 출시된 초망원 줌 렌즈 'FE 100-400mm F4.5 GM OSS(SEL100400MC)'는 F4.5 고정 조리개를 갖춘 G 마스터 렌즈다. 새롭게 개발된 ED XA 렌즈를 포함해 총 7개의 특수 렌즈를 탑재했으며, 4개의 XD 리니어 모터와 플로팅 포커스 매커니즘으로 기존 모델 대비 최대 약 3배 빠른 AF 속도와 약 50% 향상된 피사체 추적 성능을 제공한다. 무게는 1840g이며, 이너 줌 설계로 전체 줌 범위에서 일정한 길이와 안정적인 무게 중심을 유지한다. 방진·방적 설계와 전면 렌즈의 불소 코팅으로 까다로운 촬영 환경에서도 안정적인 성능을 제공한다.
A7R6 가격은 629만9000원, SEL100400MC는 659만원으로 소니스토어 온·오프라인 공식 판매점을 통해 판매된다. 별매 액세서리로는 재충전 가능한 배터리 팩 NP-SA100(14만9000원)과 XLR-A4(86만9000원)가 6월 2일부터 판매된다. 듀얼 충전기 BC-SAD1, 세로 그립 VG-C6, DC 커플러 DC-C2는 6월 중 출시될 예정이다.
yuniya@newspim.com