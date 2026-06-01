김해인재양성재단, 비티비벤처스와 손잡고 창업생태계 활성화 나선다

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창업 교육 및 투자 연계 지원 체계 구축

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 김해인재양성재단이 민간 투자사와 협력해 지역 창업 지원과 투자 연계에 나선다.

김해인재양성재단은 1일 스타트업 액셀러레이터 비티비벤처스와 '김해시 창업 생태계 활성화'를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

원종하 김해인재양성재단 대표이사(왼쪽)가 1일 청사에서 진태준 주식회사 비티비벤처스 대표이사와 체결한 '김해시 창업 생태계 활성화를 위한 업무협약서'를 선보이고 있다. [사진=김해인재양성재단] 2026.06.01

비티비벤처스는 중소벤처기업부의 민간 투자 주도형 창업 지원 프로그램인 팁스(TIPS) 운영사로 초기 투자와 정부 지원을 연계하는 구조를 갖추고 있다.

이번 협약은 수도권 대비 창업 인프라가 부족한 지역 여건을 보완하고 청년과 시민의 창업 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

양 기관은 재단의 지역 기반 인프라와 민간 투자사의 전문성을 결합해 창업 교육과 컨설팅, 투자 연계까지 지원하는 체계를 구축할 계획이다.

경남형 창업 지원 사업을 공동 추진하고 지역 유망 기업을 위한 전용 투자 펀드 조성에도 협력하기로 했다.

팁스 운영 경험을 바탕으로 아이디어 발굴부터 투자 유치까지 전 과정을 맞춤형으로 지원하고 지역 대학과 재단 시설을 창업 소통 공간으로 활용할 방침이다.

원종하 재단 대표이사는 "이번 협약의 본질은 김해 청년과 시민 누구나 실패 걱정 없이 창업에 도전할 수 있는 든든한 토대를 만드는 것"이라며 "민간 투자사의 경험을 토대로 지역 창업의 문턱을 낮추고, 청년들이 지역을 떠나지 않고도 새로운 기회를 찾을 수 있도록 차근차근 창업 문화를 확산시켜 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com