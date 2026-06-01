계룡건설 철인3종 박상민, 아시안게임 국대 선발…창단 첫 메달 도전

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 계룡건설 철인3종 선수단이 오는 9월 일본 아이치·나고야에서 열리는 2026 하계 아시안게임에 출전하며 창단 이후 첫 아시안게임 메달 획득에 도전한다.

계룡건설은 소속 박상민 선수가 최근 경남 양산 황산공원 일원에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임 국가대표 선발전'을 통과해 남자 국가대표로 최종 선발됐다고 1일 밝혔다.

계룡건설 철인3종 선수단. [사진=계룡건설] 2026.06.01 gyun507@newspim.com

이번 선발전은 지난 5월 15일과 29일, 31일 세 차례에 걸쳐 진행됐다.

또 최규서 선수는 올해 상반기에 이어 하반기 국가대표로도 선발되며 꾸준한 기량을 입증했다.

두 선수는 앞서 지난달 열린 '제7회 양산시장배 황산 전국철인3종대회'에서도 나란히 입상했다. 박상민 선수는 금메달, 최규서 선수는 동메달을 차지하며 국내 정상급 기량을 과시했다.

박상민 선수는 "많은 분들의 응원 덕분에 꿈에 그리던 아시안게임 출전 기회를 얻게 됐다"며 "대한민국과 계룡건설의 이름을 알릴 수 있도록 더욱 훈련에 매진하겠다"고 말했다.

이승찬 계룡건설 회장은 "창단 이후 첫 아시안게임 출전이라는 값진 성과를 이뤄낸 선수단이 자랑스럽다"며 "선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

gyun507@newspim.com