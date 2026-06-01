에어로케이, 5월 국제선 이용객 10만명 돌파…전년比 30% 증가

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 에어로케이항공은 지난 5월 한 달간 청주국제공항 출발 국제선 이용객이 10만3000여 명을 기록했다고 1일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 7만9000여 명보다 약 30% 증가한 수치다.

올해 1월부터 5월까지 국제선 누적 이용객은 약 71만 명, 국내선을 포함한 전체 이용객은 약 76만 명에 달했다. 에어로케이는 하반기 노선 확대를 통해 연간 국제선 이용객 200만 명 달성을 목표로 하고 있다.

에어로케이 항공기. [사진=에어로케이항공]

청주국제공항 내 시장 점유율도 꾸준히 상승하고 있다. 에어로케이의 올해 1분기 청주공항 국제선 점유율은 76%로 집계됐다. 지난해 4분기 70%를 넘어선 데 이어 점유율을 더욱 끌어올린 것이다.

에어로케이는 일본과 중국 노선을 중심으로 한 공격적인 노선 확대 전략을 성장 원인으로 봤다.

에어로케이는 오사카·도쿄·후쿠오카 등 주요 노선에 더해 기타큐슈·나고야·히로시마 등 일본 지방도시 노선을 확대하며 수요 다변화에 나서고 있다. 또한 마쓰야마·하네다·고베 부정기편 운항에 이어 청주~구마모토 정기편 취항도 추진 중이다.

중국 노선 확대도 본격화되고 있다. 에어로케이는 지난 4월 국토교통부로부터 베이징·상하이·청두·항저우 등 청주발 중국 4개 노선 운수권을 배분받아 취항 준비에 착수했다.

현재 에어로케이는 청주공항을 거점으로 6개국 20개 국제노선을 운영하고 있다.

인바운드 관광객 증가도 지역 경제에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 청주공항이 충청권은 물론 전북·경북권까지 아우르는 광역 관문공항 역할을 하면서 외국인 관광객 유입이 늘고 있고, 이는 지역 관광 활성화로 이어지고 있다는 분석이다.

에어로케이 관계자는 "수도권 중심 항공 수요에서 벗어나 중부권 수요를 적극 발굴하고 청주공항의 경쟁력을 높이는 데 집중하고 있다"며 "앞으로도 노선 확대와 서비스 개선을 통해 지역 거점 항공사 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com