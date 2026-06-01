안양시 '2025년 기준 경제총조사' 실시

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지역 경제 현황을 정확히 파악하고 향후 정책 수립의 기초자료로 활용

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 국가데이터처(구 통계청) 주관으로 이달부터 '2025년 기준 경제총조사'를 실시한다고 1일 밝혔다.

경제총조사 포스터. [사진=안양시]

시에 따르면 경제총조사는 5년마다 실시하는 국가 지정 통계조사로 우리나라 산업별 규모와 분포·고용 및 생산구조 등을 종합적으로 파악해 국가 경제정책 수립을 위한 기초자료를 제공하고 각종 경제통계조사의 표본추출틀로 활용되는 중요한 조사다.

이번 조사는 2025년 12월 31일 기준으로 하며 조사 대상은 조사기준일 현재 안양시 관내에서 산업활동을 수행하고 있는 사업체다.

조사 대상 사업체의 수는 총 3만5985개로 예상되며 구별로는 만안구 1만4938개, 동안구 2만1047개다.

조사는 인터넷 조사와 방문 면접조사를 병행해 진행된다. 인터넷 조사는 6월 1일부터 6월 30일까지 30일간 실시되며 방문 면접조사는 6월 12일부터 7월 22일까지 진행된다.

조사항목은 사업체 기본현황, 종사자 수, 연간 매출액 등 총 38개 항목이며 방문 면접조사를 원칙으로 하되 인터넷, 전화, 팩스 등 스마트 조사를 병행해 응답자의 편의를 높일 계획이다.

또 시는 원활한 조사 수행을 위해 만안구 66명, 동안구 88명 등 총 154명의 조사 인력을 운영할 예정이다.

시 관계자는 "경제총조사는 지역 경제 현황을 정확히 파악하고 향후 정책 수립의 기초자료로 활용되는 매우 중요한 조사"라며 "정확한 통계 작성이 이루어질 수 있도록 사업체의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"고 말했다.

1141world@newspim.com