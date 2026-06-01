씨엔알리서치, 베이지안 접근법 임상 웨비나 개최

FDA·EMA 등 글로벌 규제기관 가이드라인 반영…희귀질환·소아 임상 전략 논의

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 씨엔알리서치가 오는 24일 '임상시험에서 베이지안 접근법의 효과적 활용: 규제관점 및 실무적 통찰'을 주제로 제6회 공식 웨비나를 개최한다고 1일 밝혔다.

회사에 따르면 소아·희귀질환 등 환자 수가 제한적인 임상 영역이 확대되면서 베이지안 접근법이 주목받고 있다. 이는 컴퓨팅 기반 모델링 기술의 발전으로 기존 임상 데이터와 신규 데이터를 함께 활용하는 방식이다.

또한 회사는 FDA와 EMA 등 글로벌 규제기관이 관련 가이드라인을 제시하면서 베이지안 접근법에 대한 이해가 글로벌 규제 대응과 임상개발 전략 수립의 중요 요소로 자리잡았다고 전했다. 규제기관은 베이지안 분석 적용 시 계산 알고리즘의 신뢰성과 재현 가능성 확보, 명확한 성공 기준의 사전 설정을 강조하고 있으며, 시뮬레이션 기반 검증을 통한 운영 특성의 엄격한 평가를 요구하고 있다.

[사진=씨엔알리서치]

이번 웨비나는 ICON Clinical Research의 전 글로벌 생물통계 책임자인 Alan Phillips 박사와 씨엔알리서치 BS Advisor인 유아미 박사가 글로벌 규제기관의 관점과 주요 성공 사례를 바탕으로 희귀질환·소아 임상과 외부 데이터 활용 전략을 다룬다.

유아미 박사는 "베이지안 접근법은 제한된 데이터 환경에서도 임상시험의 효율성과 신뢰성을 높일 수 있는 중요한 전략"이라며 "이번 웨비나가 최신 규제 흐름을 이해하고 임상 설계에 적용할 수 있는 구체적인 전략을 얻는 기회가 될 것"이라고 말했다.

한편 회사에 따르면 웨비나 참가 신청은 씨엔알리서치 공식 홈페이지를 통해 무료로 가능하며, 19일까지 사전 접수가 진행된다. 해외 연사 세션은 영어로 진행되며 한글 자막이 제공될 예정이다.

nylee54@newspim.com