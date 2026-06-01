[6·3 지선 전북] 최정호 후보, '48시간 민생 대진격' 돌입…막판 표심 공략

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익산 전역 순회 강행군…바닥 민심 다지기 총력

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 더불어민주당 익산시장 후보가 제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞두고 막판 표심 잡기에 나섰다.

최 후보는 "선거운동 종료까지 남은 48시간은 익산의 미래를 결정할 중요한 시간"이라며 '48시간 민생 대진격'에 돌입했다고 1일 밝혔다.

최정호 익산시장 후보[사진=최정호 선거캠프] 2026.06.01 lbs0964@newspim.com

최 후보 측은 1일부터 선거운동이 마무리되는 2일까지 익산 갑·을 전 지역을 대상으로 민심 행보를 이어가며 지지층 결집과 부동층 공략에 집중할 계획이라고 설명했다.

최 후보는 "마지막 순간까지 시민 한 명을 더 만나고, 시민의 목소리를 한 번 더 듣고 현장을 한 번 더 살피겠다"며 "익산 곳곳을 직접 발로 뛰며 시민들의 의견을 경청하겠다"고 말했다.

이어 "시민 여러분의 한 표 한 표가 정체된 익산을 변화시키고 새로운 도약을 이끌 강력한 원동력이 될 것"이라며 "압도적인 지지가 익산 대전환을 완성하는 힘이 된다"고 지지를 호소했다.

또 "국토교통부 제2차관과 전북개발공사 사장으로 쌓은 경험과 중앙 네트워크를 익산 발전을 위해 쏟아붓겠다"며 "일할 수 있는 힘을 모아달라"고 강조했다.

최 후보는 이날 배산사거리 출근 인사와 여산장 유세를 시작으로 신동과 동산동, 남중동 일대에서 집중 유세를 펼쳤다.

선거운동 마지막 날인 2일에는 함열장과 상공회의소 사거리, 동부시장, 중앙시장 등을 찾아 시민들과 만날 예정이다.

특히 2일 저녁 영등동 아트박스 사거리에서는 익산 갑·을 지역위원회와 지지자들이 함께하는 통합 마무리 유세를 열고 선거운동의 대미를 장식한다.

최 후보는 "남은 48시간은 익산이 정체를 벗어나 새로운 도약으로 나아갈 수 있을지를 결정하는 중요한 시간"이라며 "실천과 성과로 검증받은 일하는 시장이 되겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com