경과원, 글로벌 특송기업 페덱스와 협력 국제특송 서비스 할인 지원

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경기기업비서 회원사 대상...할인율 45~60%·발송 건수 관계없이 1년간 동일 적용

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 1일 글로벌 특송기업 페더럴 익스프레스 코퍼레이션(페덱스)과 서면으로 '수출입 활성화 지원' 업무협약을 체결하고 도내 중소기업의 국제 물류비 부담 완화와 글로벌 시장 진출 지원에 나선다고 밝혔다.

경과원 전경. [사진=경과원]

협약에 따라 경과원이 운영하는 기업지원 플랫폼 '경기기업비서' 회원사는 페덱스 국제특송 서비스를 할인된 요금으로 이용할 수 있게 됐다.

할인율은 물량 및 운송서비스 기준에 따라 45~60% 수준이며 국가나 발송 건수와 관계없이 1년간 동일하게 적용된다.

지원 대상 서비스는 총 3가지다. 국제우선특송 익스프레스(FedEx International Priority® Express)는 긴급 화물을 대상으로 오전 시간대 우선 배송 서비스를 제공하는 국제특송 서비스다.

국제우선특송(FedEx International Priority®)은 전 세계 주요 국가를 대상으로 빠르고 안정적인 배송 서비스를 지원해 중소기업의 일반 수출 화물 운송에 폭넓게 활용되고 있다.

국제경제특송(FedEx International Economy®)은 합리적인 운임 기반의 경제형 국제특송 서비스로 비용 부담을 줄이면서 안정적인 국제 배송이 가능한 것이 특징이다.

할인 신청은 페덱스 제휴 홈페이지를 통해 가능하며 관련 문의는 페덱스 고객서비스팀에서 안내받을 수 있다.

김현곤 경과원장은 "글로벌 물류비 상승과 공급망 불안으로 어려움을 겪는 도내 중소기업에 이번 협약이 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 기업들이 체감할 수 있는 수출 지원 정책 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com