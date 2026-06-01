대구시, 하절기 수돗물 안정공급 총력

여름철 수돗물 사용량 증가 대비 생산·공급시설 선제 점검 및 정비

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시 상수도사업본부는 여름철 무더위 대비를 위해 '하절기 급수대책'을 1일 발표했다. 기상청의 예측에 따르면 올해 여름 기온은 평년보다 높은 수준을 기록할 것으로 보이며, 국지성 집중호우의 빈도 또한 증가할 것으로 예상된다.

이에 따라 상수도사업본부는 여름철 수돗물 사용량 증가에 대응하기 위해 5월부터 10월까지 '하절기 급수대책 상황실'을 운영하기로 했다. 이 상황실은 수돗물 공급 중단 등의 긴급 사태가 발생할 경우 즉각 대응 체계를 가동해 불편을 최소화할 예정이다.

특히 최근 증가하는 기온에 따라 낙동강 수원의 조류가 발생할 가능성에 대비하기 위해 조류경보제를 상시 운영하고 있으며, 각 경보 단계별 수질 검사도 강화하고 있다.

대구시는 하절기 수돗물 안정공급에 총력을 기울인다. 2026.06.01 yrk525@newspim.com

배수지와 가압장, 송·배수관로 등 주요 공급시설에 대한 정기 점검 및 정비도 실시하고 있으며, 하천과 교량 부설 관로와 같이 여름철 취약 구간에 대해서도 철저한 점검을 추진하고 있다. 점검 결과 보수 작업이 필요한 시설은 신속히 수리해 안전사고를 방지할 방침이다.

고지대 및 관말지역의 수돗물 출수 불량에 대한 우려를 덜기 위해 정기적인 수압 측정 및 관 세척, 수질 검사 등을 진행할 계획이다. 시민들은 수돗물 관련 불편사항을 달구벌콜센터 또는 수도사업소를 통해 신고할 수 있으며, 상수도사업본부 홈페이지에서도 민원을 간편히 신청할 수 있다.

백동현 대구광역시 상수도사업본부장은 "여름철에도 시민들이 안전하게 수돗물을 사용할 수 있도록 생산, 공급, 수질 관리에 철저히 대비하겠다"며 "안전하고 깨끗한 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"고 전했다.

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