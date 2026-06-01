[6·3 지선 부울경] 강기윤 후보 측 "선거운동원 폭력은 중대한 범죄 행위"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 강기윤 창원시장 후보 선거대책위원회와 김수혜 창원시의원 후보가 더불어민주당 선거운동원의 국민의힘 선거운동원 폭행 논란과 관련해 규탄하고 나섰다.

선대위와 김 후보는 1일 오전 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 지난 31일 진해구 장천동 진해침례교회 앞에서 발생한 폭행 사건과 관련해 "민주주의를 훼손한 중대한 범죄 행위"라고 비난했다.

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김수혜 국민의힘 창원시의원 후보가 1일 오전 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 더불어민주당 선거운동원들의 국민의힘 선거운동원 폭행에 대해 강하게 비판하고 있다. 2026.06.01

선대위에 따르면 당시 거리 선거운동 중 더불어민주당 송순호 창원시장 후보 측 선거운동원이 사용하던 대형 우산 끝부분이 국민의힘 측 운동원의 얼굴과 눈 부위를 반복적으로 위협하는 상황이 이어졌다는 것이다.

해당 운동원은 "눈을 다칠 수 있으니 우산을 올리거나 접어달라"고 여러 차례 요청했으나 받아들여지지 않았다고 했다. 이후 이를 제지하는 과정에서 송 후보 측 선거운동원 2명이 동시에 밀치는 행위가 발생했다.

피해 운동원은 뒤로 넘어지며 철제 입간판에 부딪쳤고, 이 충격으로 입간판이 파손된 것으로 전해졌다.

선대위는 가해자들의 사후 대응도 문제 삼았다. 선대위는 "현장에서 다른 후보 측 운동원들이 피해자를 부축하는 상황이었으나 가해자들은 별다른 조치 없이 현장을 떠났다"고 주장했다.

김 후보는 "피해자가 응급 진료를 받았으며 당시 충격으로 혈압이 180까지 상승하는 등 불안정한 상태"라고 전했다.

해당 사건은 폭행 혐의로 경찰에 신고했으며, 김 후보 측은 신속하고 엄정한 수사를 촉구했다.

선대위는 송순호 후보의 과거 전력 등을 언급하며 책임 있는 입장 표명을 요구했다. 이어 ▲피해자와 시민에 대한 사과 ▲가해 운동원에 대한 조치 및 수사 협조 ▲폭력 행위 재발 방지 등을 촉구했다.

선대위와 김 후보는 "창원시민 여러분께 이번 선거를 통해 폭력 정치, 위선 정치를 반드시 준엄하게 심파해 달라"고 목소리를 높였다.

news2349@newspim.com