전북자치도, 피지컬AI 핵심기관 유치 총력…첨단산업 거점화 가속

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현대차 9조 투자 기반…KIAT·KAIA·COMPA 이전 추진

정책·R&D·사업화 연계…전주기 산업생태계 구축

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 피지컬AI 산업의 국가 거점 도약을 위해 한국산업기술진흥원(KIAT), 국토교통과학기술진흥원(KAIA), 과학기술사업화진흥원(COMPA) 등 핵심 공공기관 유치에 속도를 내고 있다.

1일 전북자치도에 따르면 현대자동차그룹의 새만금 9조원 투자 협약을 계기로 자율주행과 로봇, 스마트제조 등 피지컬AI 산업 전환이 본격화되고 있다.

전북자치도청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.01 lbs0964@newspim.com

새만금 재생에너지 기반과 한국국토정보공사(LX) 공간정보 인프라, KIST 전북분원, 연구개발특구, 이차전지·모빌리티 산업 집적지 등 산업 기반도 갖춰지고 있다.

여기에 향후 5년간 1조원 규모의 피지컬AI 국가사업 추진이 예정된 데다 전북대학교 피지컬AI 실증랩과 현대차그룹의 로봇 제조·부품 클러스터 조성 계획까지 더해지면서 민관이 함께하는 복합 실증 환경도 구체화되고 있다.

다만 정책과 연구개발(R&D), 사업화를 하나로 연결할 컨트롤타워 기능은 여전히 과제로 남아 있다. 이에 전북자치도는 KIAT와 KAIA, COMPA를 집적해 실증부터 사업화, 기업 성장까지 이어지는 전주기 산업생태계를 구축한다는 구상이다.

KIAT는 산업기술 정책 수립과 규제 혁신을 담당하는 기관으로, 이차전지·탄소소재 특화단지와 연계한 규제자유특구 실증과 지역 맞춤형 산업정책 추진의 핵심 역할을 맡을 수 있다. 현대차 새만금 투자와 연계한 자율주행·로봇·AI 분야 실증 확대도 기대된다.

KAIA는 국토교통 분야 연구개발 전담기관으로, 새만금 하이퍼튜브 테스트베드와 상용차 군집주행, 무인 중장비 관제 등 대규모 실증사업 운영의 중심축 역할을 할 수 있다. LX 공간정보 데이터와 연계한 국가 지식정보 플랫폼 구축과 글로벌 기술협력 거점 기능도 수행할 것으로 전망된다.

COMPA는 연구성과의 기술이전과 창업, 사업화를 담당하는 기관이다. 전북연구개발특구와 한국농업기술진흥원 등과 협력해 공공기술 사업화를 촉진하고, 이차전지·수소·탄소 국가산단과 국가식품클러스터에 기술을 연결하는 가교 역할을 맡게 된다.

전북자치도 관계자는 "전북은 현대자동차의 미래모빌리티 투자와 재생에너지, 공간정보 인프라를 갖춘 피지컬AI 산업의 최적 실증지"라며 "핵심 공공기관 집적을 통해 정책과 R&D, 사업화 기능이 유기적으로 연계되는 글로벌 첨단산업 거점으로 육성해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com