전주한옥마을서 즐기는 '한지 인형극'

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6일부터 매주 토요일 진행…한지 인형 만들기 체험도

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주한옥마을을 찾는 관광객들이 전통 한지를 활용한 인형극과 체험 프로그램을 함께 즐길 수 있는 특별한 시간을 만난다.

전주시는 오는 6일부터 27일까지 매주 토요일 전주한옥마을 인형극체험관에서 시민과 관광객을 대상으로 '인형극도 보고 한지인형도 만들고!' 프로그램을 운영한다고 1일 밝혔다.

한지 인형극 홍보 포스터[사진=전주시] 2026.06.01 lbs0964@newspim.com

이번 프로그램은 우리나라 전통 종이인 한지를 활용한 인형극 공연과 한지 인형 제작 체험으로 구성됐다. 어린이와 가족 단위 관람객들이 전통 인형극의 매력을 쉽고 재미있게 경험할 수 있도록 마련됐다.

한지 인형극은 하루 두 차례 진행된다. 오전 10시 30분에는 가족 간 사랑과 효심을 담은 '호랑바위'가 공연되며, 오후 2시에는 꾀 많은 토끼와 힘센 호랑이의 이야기를 그린 '호랑이님 나가신다'가 무대에 오른다.

공연에 이어 매주 토요일 오전 11시 30분에는 전통 한지를 활용한 한지 인형 만들기 체험도 운영된다. 참가자들은 직접 인형을 제작하며 공연의 즐거움을 체험으로 이어갈 수 있다.

인형극은 무료로 관람할 수 있으며, 한지 인형 만들기 체험은 참가비 7000원으로 운영된다. 체험은 회차별 선착순 20명을 대상으로 진행되며 포스터 내 QR코드를 통해 사전 신청할 수 있다.

노은영 전주시 문화체육관광국장은 "전통 한지 인형극의 매력을 담은 이번 프로그램을 통해 어린이와 가족들이 인형극을 쉽고 친근하게 즐기길 바란다"며 "가족 모두가 함께 웃고 공감하며 즐길 수 있는 뜻깊은 시간이 되길 기대한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com