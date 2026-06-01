统计：4月来首尔外国游客达156万人次 刷卡消费超51亿元

纽斯频通讯社首尔6月1日电 韩国首尔市5月31日公布的数据显示，今年4月来首尔的外国游客为156万人次，高于去年同期的130万人次（18.8%）。今年1月至4月累计来首尔外国游客达到520万人次，较去年同期的428万人次增长21.4%。

【插图=AI生成】

据韩国观光公社（旅游发展局）发布的数据，4月外国游客在首尔的银行卡消费额达到1.1532万亿韩元（约合人民币51.5949亿元），同比增长50.5%。在全国外国游客消费总额1.9992万亿韩元中，扣除3974亿韩元线上消费后，外国游客在首尔的消费额占比达到72.3%。

从消费结构看，大型购物中心消费额为2452亿韩元，同比增长62.5%；医疗旅游消费额为1921亿韩元，同比增长59.2%；美容美妆相关消费额同比增长35%。

按行业划分，购物消费占外国游客总消费的45.4%，居首位；医疗与健康养生消费占24.8%；餐饮消费占13.1%；住宿消费占11%。

从区域分布来看，外国游客消费主要集中在江南区、中区、麻浦区、瑞草区和钟路区。其中，江南区和中区分别占29.1%和27.5%。

分析认为，除明洞、东大门等传统旅游商圈外，狎鸥亭、清潭洞、COEX以及弘大、圣水洞、汝矣岛等地区也正在成为新的旅游消费热点。

按客源地统计，4月来首尔外国游客中，中国游客为44万人次，居首位；其后依次为日本23万人次、台湾地区15万人次、美国13万人次和菲律宾6万人次。

今年前四个月累计来看，中国游客达到153万人次，日本游客96万人次，台湾地区游客56万人次，美国游客37万人次，菲律宾游客18万人次。

首尔市表示，下半年将继续举办首尔烧烤节、首尔美食周、首尔秋季庆典和冬季庆典等系列活动，进一步提升城市旅游吸引力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社