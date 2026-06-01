서울시교육청, '생태전환교육 한마당' 운영…11개 교육지원청서 실천마당

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6월 생태전환교육 행동의 달 맞아 운영

가족 참여 프로그램·기후행동 행사 확대

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 6월 '생태전환교육 행동의 달'을 맞아 학생과 교직원, 학부모, 시민이 함께 참여하는 '2026 서울 생태전환교육 한마당'을 운영한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 매년 6월 5일 '환경의 날'을 계기로 학교 현장에 기후행동 실천 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 서울시교육청은 6월을 생태전환교육 행동의 달로 정하고, 학교 교육과정과 연계한 생태·환경 프로그램을 추진하고 있다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

올해 한마당은 '함께하면 가능해! 지구를 위한 실천, 시작은 오늘부터!'를 주제로 지난달 14일부터 오는 7월 11일까지 열린다. 서울 초·중·고 학생과 교직원, 학부모, 시민 등이 대상이며 단위학교와 서울시내 영화관, 각 교육지원청별 운영 장소, 온라인 플랫폼 등에서 진행된다.

특히 올해는 체험활동 중심의 '실천마당'을 서울 관내 11개 교육지원청별로 나눠 운영한다. 지난해보다 학생들의 접근성과 참여 기회를 넓히기 위한 취지다. 서울시교육청은 지역별 생태·환경 자원과 연계한 권역별 프로그램을 통해 학생들이 생활권 가까이에서 생태전환교육을 경험할 수 있도록 할 방침이다.

각 교육지원청은 지역 여건을 반영한 프로그램을 별도로 마련한다. 서부교육지원청은 서울에너지드림센터에서 '탄소중립 그린길' 행사를 열고, 강남서초교육지원청은 양재천 일대에서, 동작관악교육지원청은 융합과학교육원 체험학습장에서 학생 참여 중심의 생태전환교육 활동을 진행한다.

가족 단위 참여 프로그램도 확대된다. 서울시교육청은 지난해 학부모를 대상으로 운영했던 '시네마그린 맘'을 올해 '시네마그린 패밀리'로 개편했다. 기후·환경을 주제로 한 영화 관람 등 문화 콘텐츠를 활용해 학생뿐 아니라 가족이 함께 생태전환교육에 참여하도록 유도한다는 계획이다.

행사 기간에는 세계 청소년 기후 포럼, 제로에너지 건축물 탐방, 기후행동 숏폼 공모전 등도 이어진다. 찾아가는 기후환경 교실, 지원청 실천마당, 숏폼 공모전, 에코톤 등 학교와 지역사회가 함께하는 프로그램도 운영된다.

서울시교육청은 이번 한마당을 학교와 교육지원청, 서울시 광역·기초환경교육센터, 국가 및 지역 환경 관련 기관·기업 등이 협력하는 방식으로 추진한다. 학생들이 일상 속 실천을 통해 기후위기 대응 역량을 기를 수 있도록 지역 기반 생태전환교육을 강화하겠다는 취지다.

서울시교육청 관계자는 "올해 새롭게 시도되는 지역 단위 실천마당과 가족 참여 프로그램은 서울 생태전환교육의 지평을 넓히는 중요한 분기점"이라며 "우리 학생들이 일상에서 기후 위기 극복을 주도하는 미래 시민으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

행사 일정과 세부 내용은 '2026 서울 생태전환교육 한마당' 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

jane94@newspim.com