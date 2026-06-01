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제36회 삼성호암상 시상식 개최…조수미 등 6명 수상

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  • 호암재단이 1일 신라호텔서 삼성호암상 시상식을 열었다.
  • 과학·공학·의학·예술·사회봉사상 6명에 상금 3억 원씩 줬다.
  • 호암재단은 7월 4일 청소년 특별강연회를 연다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

각 부문 수상자에 상금 3억 원씩 수여
7월 청소년 대상 특별 강연회도 개최

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 호암재단이 1일 서울 신라호텔에서 '2026년도 제36회 삼성호암상 시상식'을 열고 과학·공학·의학·예술·사회봉사 등 6개 부문 수상자에게 상을 수여했다.

올해 수상자는 ▲과학상 물리·수학부문 오성진 미국 UC버클리 교수 ▲과학상 화학·생명과학부문 윤태식 미국 위스콘신대 매디슨 교수 ▲공학상 김범만 포스텍 명예교수 ▲의학상 에바 호프만 덴마크 코펜하겐대 교수 ▲예술상 조수미 소프라노 ▲사회봉사상 오동찬 국립소록도병원 의료부장 등 6명이다.

각 부문 수상자에게는 상장과 메달, 상금 3억 원씩 총 18억 원이 수여됐다.

과학상 물리∙수학부문 오성진(37) 美 UC버클리 교수. [사진=호암재단]
과학상 화학∙생명과학부문 윤태식(51) 美 위스콘신대 매디슨 교수. [사진=호암재단]

시상식은 수상자 가족과 지인, 삼성 사장단 등 270여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 행사는 김황식 호암재단 이사장 인사말, 어도선 심사위원장 심사보고, 부문별 시상과 수상소감, 유홍림 서울대 총장 축사 순으로 진행됐다. 스벤 리딘 스웨덴 왕립학술원 회장도 참석했다. 호암재단은 시상식 전 과정을 온라인으로 실시간 중계했다.

김황식 이사장은 인사말에서 "탁월한 업적으로 호암상의 영예를 안은 수상자 여러분을 모시게 된 것을 큰 기쁨이자 자랑으로 생각한다"며 "창의적 지혜와 학문적 열정, 투철한 봉사 정신으로 과학기술과 문화예술의 발전에 기여하고 따뜻한 세상을 만드는 데 힘써온 수상자들의 뜻깊은 업적을 높이 기린다"고 말했다.

유홍림 서울대 총장은 축사에서 "호암상은 학술·예술·사회봉사 분야를 아우르며 인간 정신의 본질적 가치인 이성과 실천, 그리고 아름다움을 함께 기리는 상"이라며 "급변하는 시대 속에서도 진리를 탐구하는 지성과 인간의 존엄을 실천하는 노력은 인류 문명을 발전시키는 원동력이 될 것"이라고 밝혔다.

◆ 순수수학·반도체·의학 등 6개 분야 성과 조명

과학상 물리·수학부문을 받은 오성진 교수는 "20년 전 수학자가 무엇인지도 몰랐던 저에게 이번 수상은 상상치 못한 꿈의 무대이다. 미지의 영역이 주는 두려움을 멘토와 동료들 덕분에 두근거림으로 바꿀 수 있었던 만큼 앞으로도 순수 수학 연구를 계속하며 다른 이의 새로운 모험에 작은 등불이 되겠다"고 소감을 밝혔다.

과학상 화학·생명과학부문 수상자인 윤태식 교수는 "한국과 미국의 문화를 모두 경험하며 체득한 '지적 유연성'이 복잡한 과학적 현실을 바라보는 밑거름이 되었다. 이민 생활 속에서 몸소 '성실한 노력의 가치'를 보여주시고 제 모든 성공의 기반이 되어주신 부모님께 이번 수상의 영광을 바치겠다"고 말했다.

공학상 김범만(79) 포스텍 명예교수. [사진=호암재단]
의학상 에바 호프만(51) 덴마크 코펜하겐대 교수. [사진=호암재단]

공학상을 받은 김범만 교수는 "오랜 시간 함께 연구해 온 학생들과 도전적인 길 위에서 기술 개발이 더 나은 세상을 만드는 힘이 될 수 있다는 믿음으로 정진해 왔다. 앞으로도 후배 인재들에게 영감을 주고 우리 사회에 실질적인 기여를 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

의학상 수상자인 에바 호프만 교수는 "헌신적인 동료들과 연구의 자유를 지지해 준 기관들 덕분에 난자 염색체 이상의 메커니즘을 밝히고 새로운 통찰을 얻었다. 저를 키워준 덴마크 부모님과 오랜 기다림 끝에 찾은 한국의 친가족, 그리고 여전히 뿌리를 찾고 있는 해외 입양인 동료들과 한국 국민들에게 이번 영광을 바친다"고 했다.

예술상을 받은 조수미 소프라노는 "외롭고 치열했던 시간 속에서도 음악과 삶에 대한 신념을 지켜왔고, 클래식과 대중의 경계를 넓히기 위해 끊임없이 도전해 왔다. 음악은 결국 사람과 나라를 위한 것이라는 믿음으로 걸어온 만큼, 데뷔 40년을 맞아 더 많은 이들과 함께하겠다"고 밝혔다.

예술상 조수미(63) 소프라노. [사진=호암재단]
사회봉사상 오동찬(58) 국립소록도병원 의료부장. [사진=호암재단]

사회봉사상 수상자인 오동찬 의료부장은 "이번 수상은 소록도에서의 31년을 되돌아보고 처음의 소명을 다시금 새기는 계기가 되었다. 한센인은 전염성이 없는 우리의 평범한 이웃임을 알리며, '엄마 대하듯이 따뜻하게 잘해 드리라'던 어머니의 유언을 항상 기억하며 국내외 한센인 진료에 변함없이 힘쓰겠다"고 전했다.

◆ 7월 노벨상·호암상 수상자 특별 강연

호암재단은 다음달 노벨상 수상자와 호암상 수상자를 초청해 청소년들을 위한 특별 강연회를 개최할 예정이다. 강연은 세계 석학들이 과학 연구 여정과 청소년의 미래 등을 주제로 진행한다. 청소년들과 소통하는 질의응답 시간도 마련된다. 강연회는 7월 4일 대전컨벤션센터에서 열린다.

삼성호암상은 호암 이병철 선생의 인재제일과 사회공익 정신을 기려 학술·예술 및 사회 발전과 인류 복지 증진에 탁월한 업적을 이룬 인사를 현창하기 위해 1990년 고 이건희 삼성 회장이 제정했다.

올해 제36회 시상까지 총 188명의 수상자에게 379억 원의 상금을 수여했다.

kji01@newspim.com

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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
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외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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