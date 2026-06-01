PSG 챔스리그 우승에 프랑스 전역 광란의 폭동…수백명 체포

방화·약탈…정치권 "축구팀 승리가 폭동 일으키는 곳 프랑스뿐"

PSG 선수들 샹드마르스 광장 행진 예정…대통령 주최 리셉션도

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 파리 생제르맹(PSG)이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 우승하자 축제의 밤은 순식간에 광란의 폭력 사태로 얼룩졌다.

로랑 누네즈 프랑스 내무 장관은 31일(현지시간) 기자회견을 열고 파리를 포함한 전국에서 780명을 체포해 이 가운데 457명을 구금했다고 밝혔다. 파리와 수도권에서만 592명이 연행됐다. 누네즈 장관은 이번 체포 인원이 지난해 PSG의 챔피언스리그 첫 우승 때보다 32% 늘어났다고 설명했다. 진압 과정에서 경찰과 헌병 57명, 시민 219명이 다치는 인명 피해도 발생했다.

[파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=파리 경찰이 31일(한국시간) UEFA 챔피언스리그 우승 후 샹젤리제 거리에서 축하하는 파리 생제르맹 팬들을 지켜보고 있다. 2026.6.1. psoq1337@newspim.com

프랑스 경찰은 결승전에 대비해 전국에 2만 2000명의 병력을 배치했다. 파리 시내 트램 운행을 중단하고 지하철과 버스 등 대중교통 일부를 통제했지만 폭발하는 난동을 막기에는 역부족이었다. PSG의 우승이 확정되자마자 약 2만 명의 팬이 샹젤리제 거리로 몰려들었다. 이 중 흥분한 일부가 상점을 파손하고 차량에 불을 지르며 도심을 아수라장으로 만들었다.

파리 외곽의 PSG 홈구장 파르크 데 프랭스 인근에서도 충돌이 빚어졌다. 팬들이 경찰을 향해 폭죽을 투척하자 경찰은 최루가스를 쏘며 맞섰다. 비극적인 사망 사고도 터졌다. 파리 검찰청은 외곽순환도로에서 한 오토바이 운전자가 시내 진입을 막기 위해 설치된 콘크리트 블록에 부딪혀 목숨을 잃었다고 발표했다. 누네즈 장관은 "전반적으로 통제된 상태였다"며 밤사이 순환도로 봉쇄 시도 5건을 모두 저지했다고 덧붙였다.

[파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=파리 경찰과 파리 생제르맹 팬들이 31일(한국시간) 샹젤리제 거리에서 충돌하고 있다. 2026.6.1. psoq1337@newspim.com

정치권의 비판은 매섭다. 극우 정당 국민연합(RN)의 마린 르펜 의원은 '엑스(X)'를 통해 "축구팀의 승리가 폭동을 일으키는 곳은 프랑스뿐"이라며 "승리의 밤에 폭력을 피하려 집 안에 갇혀 있어야 하는 나라 역시 프랑스뿐"이라고 쏘아붙였다. 조르당 바르델라 RN 대표 역시 "돌을 던지고 파괴하고 약탈하는 수법은 언제나 똑같다"고 비판했다. 샹젤리제를 관할하는 공화당 소속 파리 8구 구청장은 "정부는 인파 통제 무능을 인정하고 비극이 반복되기 전에 이런 집회를 금지해야 한다"고 촉구했다.

전국적인 폭동의 상흔 속에서도 우승 기념 세리머니는 강행된다. 파리 에펠탑 남쪽 샹드마르스 광장에서 선수단 퍼레이드가 열리며 최대 9만 명의 인파가 몰릴 전망이다. 이어 엘리제궁에서 에마뉘엘 마크롱 대통령이 주최하는 축하 리셉션이 열리고, 저녁에는 파르크 데 프랭스에서 팬들과 함께하는 별도 행사가 이어진다.

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