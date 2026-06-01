[6·3 지선 대구] 김부겸 "대구 산업 대전환 통해 양질의 일자리 10만 개 만들 것"

최우선 순위는 TK신공항 조기 추진

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=오는 3일 치러지는 '제9회 지방동시선거'는 탄핵정국 이후 탄생한 이재명 정부의 1년 성과를 가늠하는 성격을 지니고 있다.



더불어민주당은 이번 '6·3지선'에서 압도적 성과를 거둬 이재명 정부의 탄탄한 국정 드라이브위한 발판 마련에 주력하고 있다. 민주당이 이른바 '보수 텃밭'으로 불리는 TK권에 김부겸이라는 정치 거물을 전면에 내세운 것도 이 때문이다. '보수 안방'에서 민주당 소속 대구시장을 당선시켜 국정 드라이브의 이니셔티브를 쥐겠다는 전략인 셈이다.



김부겸 대구시장 후보는 "김부겸의 당선은 민주당이 대구의 목소리를 더 무겁게 받드는 가장 강력한 힘이 될 것이다"고 강조하고 "정부·여당이 국정 운영을 보다 균형 있게 하도록 목소리를 내겠다"며 '험지 대구' 출마의 변을 밝혔다.



종합 민영통신사 <뉴스핌>은 더불어민주당 김부겸 후보와의 서면 인터뷰를 통해 대구시정의 비전과 전략에 대한 실행 방안을 들어본다.

다음은 김부겸 후보와 일문일답.

-이번 2026년 대구시장 선거에 다시 도전하게 된 가장 큰 이유는

▲대구의 절박함이 저를 다시 불렀다. 2020년 총선 이후 정치에서 물러나야겠다고 생각했고 국무총리를 끝으로 실제 은퇴자의 길을 걸었다. 그러나 대구 경제가 오래 정체되고 청년들이 일자리를 찾아 떠나는 현실을 외면할 수 없었다.

현장에서 만난 시민들은 "이대로는 안 된다", "대구 좀 살려달라"고 호소했다. 대구가 저를 키워주었고, 저는 대구시민 덕분에 국회의원, 장관, 국무총리까지 지냈다. 이제 그 경험과 힘을 대구에 돌려드릴 때라고 생각한다.



-이번 선거에서 당선되면 민주당 출신으로는 첫 대구시장이 된다. 보수의 심장이자 전통적 보수 지지세가 강한 대구에서 하고 싶은 정치는

▲대구시민은 정말 오랫동안 한 정당을 믿고 지지해주셨다. 그런데 이번에 저를 선택해 주신다는 건 그만큼 대구의 사정이 절박하다는 뜻 아니겠나. 대구가 처한 현실, 그리고 저에 대한 신뢰를 무겁게 받아들이겠다. 저는 편 가르기 정치가 아니라 성과를 내는 시정으로 보답할 것이다. 대구를 살리는 일에 지역의 국민의힘 시의원·국회의원과 언제든 협력하겠다.



또한 김부겸의 당선은 민주당이 대구의 목소리를 더 무겁게 받드는 가장 강력한 힘이 될 것이다. 정부·여당이 국정 운영을 보다 균형 있게 하도록 목소리를 내겠다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 서면 인터뷰를 진행했다. 2026.05.31 yrk525@newspim.com

◆ 청년 붙잡는 핵심은 좋은 일자리와 성장 기회…AI 전문인력 5000명 육성·창업펀드 1000억 조성

-청년층(20~30대)을 위한 양질의 일자리 창출을 위해 임기 4년 동안 달성 가능한 구체적 목표는

▲청년을 붙잡는 핵심은 좋은 일자리와 성장 기회다. 대구 산업 대전환을 통해 양질의 일자리 10만 개를 만들고 대구 GRDP를 2030년 100조 원, 2035년 150조 원 규모로 키우겠다. 단순한 숫자 목표가 아니라 산업 체질을 바꾸겠다는 약속이다.



기계·금속·자동차부품·섬유 같은 전통제조업에 AI를 접목해 설계, 공정, 품질, 물류를 혁신하겠다. 수성알파시티, 테크노폴리스, DGIST, 지역 대학과 기업을 연결해 대구를 AX 선도도시로 만들겠다. AI 전문인력 5000명, 청년창업펀드 1000억 원, 청년단디채움공제와 주거 지원까지 묶어 청년이 대구에서 정착하는 구조를 만들겠다.

-대구·경북 통합 신공항, 광역철도 및 도시철도망 등 대형 교통 인프라 계획과 재원 조달 방안은

▲최우선순위는 TK신공항 조기 추진이다. 이미 중앙당과 공공자금관리기금 5000억 원, 정부 재정지원 5000억 원 등 초기재원 1조 원 확보 방안을 협의했다. 최근 대통령께서도 군위를 방문해 정부의 역할을 강조하셨고 당 원내대표와 정책위의장 등도 현장을 찾아 당 차원의 입법과 예산 지원을 약속했다.



또한, 도시철도 3호선 연장, 4호선 조속 추진, 신공항광역철도 조기 추진, 대구로패스 신설 등을 통해 신공항과 도심, 산업단지, 대학, 주거지를 촘촘히 연결하겠다.

김부겸 후보 유세 장면 2026.05.31 yrk525@newspim.com

◆"경북도와 공동 통합추진위원회 출범…도청 이전부지에 亞글로벌 청년창업·문화융합 특구 조성"

-대구경북 행정통합 방안과 비전은

▲행정통합은 수도권 일극 체제에 맞서 대구·경북이 하나의 경제권, 생활권, 산업권으로 다시 서기 위한 전략이다. 신공항, 산업, 인재, 교통, 관광을 함께 묶어야 남부권의 새로운 성장축을 만들 수 있다.



취임하면 경북도와 공동 통합추진위원회를 출범시키고 충분한 공론화와 설명회를 거쳐 주민투표, 통합특별법 제정, 2028년 통합단체장 선출로 이어지는 로드맵을 추진하겠다. 통합은 행정의 편의를 위해서가 아니라 시민의 동의와 지역의 미래 비전 위에서 추진되어야 한다.

-노인복지, 특히 돌봄 공백문제 해결 방안은

▲고령화 문제는 복지를 넘어 도시의 지속 가능성과 직결된 과제다. 어르신들이 익숙한 동네에서 건강하게 생활할 수 있도록 방문 돌봄, 건강관리, 식사 지원, 이동 지원을 연계한 지역사회 돌봄 체계를 만들겠다.



어르신 일자리도 단계적으로 확대하겠다. 단순 노무형을 넘어 지역사회 기여형, 경력 활용형 일자리를 늘려 소득과 사회참여를 함께 지원하겠다. 또한 중증·응급 진료체계를 강화하고 보건·복지·의료·주거를 하나로 묶은 대구형 통합돌봄 모델을 구축하겠다.

-대구에서 배운 인재가 대구에서 일하고 정착할 수 있도록 하는 방안은

▲대구 청년들이 떠나는 가장 큰 이유는 배운 것을 지역에서 활용할 기회가 부족하기 때문이다. 대학, 연구기관, 기업, 산업단지를 하나로 묶어 교육, 현장실습, 학점, 채용이 연결되는 구조를 만들겠다.



수성알파시티, 테크노폴리스, DGIST, 지역 대학과 기업을 연결해 AI·로봇·미래모빌리티·의료헬스케어 분야의 프로젝트형 인재 양성 체계를 구축하겠다. 경북도청 이전 부지에는 아시아 글로벌 청년창업·문화융합 특구를 조성하고 청년창업펀드 1000억 원으로 초기 창업부터 글로벌 진출까지 지원하겠다. 취업 준비, 주거, 월세 지원도 함께 확대하겠다.

-기후위기 대응과 대기질 개선, 열섬 현상 완화 등 '환경 도시 대구'를 위한 중장기 목표는

▲'환경 도시'는 구호가 아니라 시민 건강과 일상을 지키는 문제다. 중장기적으로는 깨끗한 물, 맑은 공기, 시원한 도시, 안전한 폐기물 처리 체계를 갖춘 대구를 만들겠다. 폭염과 열섬 현상이 심한 도시인 만큼 녹지와 물길, 보행환경을 함께 개선하겠다.



우선 안전한 취수원 확보에 집중하겠다. 복류수·강변여과수 활용 방안을 엄밀히 검증하고 시민이 안심할 수 있는 물 공급 체계를 만들겠다. 산단 폐수와 대기오염 관리를 강화하고 방천리 매립장, 염색산단, 서대구 하·폐수처리장 악취를 통합 관리하겠다. 두류공원을 대한민국 1호 국가도시공원으로 조성하는 등 도심 녹지 확충도 추진할 계획이다.

-대구시의 권한과 재원을 확대 위한 중앙정부와 협렵 방안은

▲TK신공항, 대구·경북 행정통합, 산업 대전환 등은 중앙정부와 국회의 지원이 필요하다. 새 시장 임기 4년이 대통령의 남은 임기와 맞물리고 여당이 국회 다수당이다. 제가 시장이 되는 것이 중앙정부와 국회를 움직일 절호의 기회다.

저는 국무총리를 지내며 행정부를 통할하고 각 부처 정책을 기획·조정·총괄한 경험이 있다. 대구의 굵직한 현안을 정부·여당의 중점사업으로 관리하고, 예산과 입법에 반영시키겠다. 코로나로 대구·경북이 큰 어려움을 겪을 때 1조 원을 지원했고 대구산업철도 국가사업 선정에 1조 2800억 원, 수성알파시티 국가전략프로젝트 선정에 614억 원 등 숱한 지역 현안을 해결한 경험을 대구 발전에 집중하겠다.

김부겸 후보 유세 장면[사진=김부겸 선거사무소] 2026.05.31 yrk525@newspim.com

-대구 유권자, 특히 청년 유권자에게 꼭 전하고 싶은 말은

▲이번 선거는 대구가 새롭게 도약할 것인지, 이대로 정체할 것인지를 결정하는 분수령이다. 대구는 오랫동안 한 정치세력에 신뢰를 보내왔지만, 시민의 삶은 나아지지 않았다. 이제는 익숙한 선택이 아니라 대구의 미래를 기준으로 선택해 주시길 호소 드린다.



아울러 처음 투표하는 청년들에게 "여러분의 한 표는 대구의 미래를 바꾸는 가장 현실적인 힘"이라는 말씀을 드리고 싶다. 제가 휴대전화 번호를 공개한 뒤 "대구에서는 최저임금조차 제대로 받기 어렵다"는 문자 메시지가 쏟아졌다.

정말 마음이 아팠다. 일자리가 없어 고향을 떠나고 남아있는 청년들은 낮은 임금과 불안정한 노동환경 속에서 버티는 대구의 현실을 반드시 바로잡겠다. 대구 산업 대전환으로 양질의 일자리를 늘리고, 청년이 일한 만큼 존중받는 도시가 돼야 대구가 살아난다. 우리 함께 자부심 넘치던 대구를 다시 만들어가자.

yrk525@newspim.com