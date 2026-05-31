[6·3 지선 전북] 김관영, 72시간 논스톱 민생행보 돌입…군산 섬마을·새벽 어판장 찾아

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대장도 어민 심야 간담회....수협 어판장 현장 소통 행보

연료비 부담 등 어업 현장 애로 청취, 민생 중심 의지 강조

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 무소속 전북도지사 후보가 31일 군산 섬마을과 새벽 어판장을 잇달아 찾으며 '72시간 논스톱 민생행보'에 돌입했다.

김 후보는 이날 자정을 기해 군산 최서단 섬인 대장도를 방문해 어촌계 주민들과 심야 간담회를 갖고 지역 현안과 생활고에 대한 의견을 청취했다고 밝혔다..

김관영 무소속 전북도지사 후보가 어판장에서 어민들과 스스럼없는 대화를 나누고 있다.[사진=김관영 캠프]2026.05.31 lbs0964@newspim.com

이 자리에서 어민들은 국제 정세 불안과 경기 침체에 따른 어려움을 호소하며 "도민들에게는 먹고사는 문제가 가장 시급한 만큼 민생의 목소리에 더욱 귀 기울여 달라"고 요청했다.

이어 김 후보는 오전 4시 30분께 군산수협 어판장을 찾아 경매를 준비 중인 어민과 중개인, 도·소매 상인들을 만나 현장의 목소리를 들었다.

어민들은 "기름값 상승으로 출항해도 수익이 남지 않는 경우가 많아 조업을 포기하는 어선도 늘고 있다"며 연료비 부담을 가장 큰 애로사항으로 꼽았다.

이에 김 후보는 "현장의 의견을 면밀히 검토해 실질적인 도움이 될 수 있는 방안을 찾겠다"고 답했다.

예고 없이 이뤄진 방문에 어민들과 상인들은 반가움을 표시하며 민생 현장을 직접 찾은 점에 의미를 부여했다. 김 후보는 경매 과정을 지켜보며 상인들과 인사를 나누는 등 현장 체험을 함께했다.

김 후보는 "새벽을 여는 여러분이야말로 우리 사회를 움직이는 진정한 주인공"이라며 "현장에서 땀 흘리는 분들이 정당한 대우를 받을 수 있는 전북을 만들기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

어판장 방문을 마친 김 후보는 군산 흥천사를 찾아 주지스님과 차담을 나누며 지역 현안과 민생 문제에 대한 의견을 들었다. 이어 성광교회에서 예배를 드리고 교인들과 아침 식사를 함께하며 시민들과의 소통을 이어갔다.

김 후보는 "72시간 논스톱 민생행보는 도민들의 삶 속으로 더 깊이 들어가 현장의 목소리를 직접 듣겠다는 의지"라며 "남은 일정도 정쟁보다 민생 중심 행보에 집중하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com