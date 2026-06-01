[6·3 지선 대구] 추경호 "대구경제 대개조... 기업과 사람 모이는 도시 만들겠다"

AI·반도체·로봇·미래모빌리티·바이오 산업 중심 일자리 창출

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=오는 3일 치러지는 '제9회 지방동시선거'는 탄핵정국 이후 탄생한 이재명 정부의 1년 성과를 가늠하는 성격을 지니고 있다.



'탄핵정국' 이후 1년 여 만에 치러지는 '6·3지방선거'에 국민의힘이 겨눈 방점은 '이재명 정부 1년 심판'으로 요약되는 '보수 재건'이다. 혼란스런 당내 공천 경선을 통해 국민의힘이 이른바 '보수텃밭' TK권의 대구시장 후보로 내놓은 인물은 '경제통'으로 불리는 추경호 전 경제부총리이다.



박근혜 전 대통령을 선거판으로 견인한 배경에도 이른바 '보수 안방'인 대구권만큼은 민주당에 내줄 수 없다는 절박함이 담겨 있다. 추경호 대구시장 후보는 "보수의 심장 대구의 자존심을 지켜야 한다"고 강조했다.



종합 민영통신사 <뉴스핌>은 국민의힘 추경호 후보와의 서면 인터뷰를 통해 대구시정의 비전과 전략에 대한 실행 방안을 들어본다.

다음은 추경호 후보와의 일문일답.

-대구의 현재 위상과 가장 시급한 변화는

▲대구는 대한민국 산업화와 경제성장을 이끌었던 도시이다. 하지만 지금은 청년 유출과 산업 침체로 활력이 많이 떨어졌다. 가장 시급한 과제는 산업구조 전환과 경제 체질 개선이다. 저는 대구경제 대개조를 통해 다시 기업과 사람이 모이는 도시로 만들겠다.

-대구 4년 뒤 구체적 비전은

▲4년 뒤 대구를 "돈과 사람이 다시 모이는 경제도시"로 만들겠다. AI·반도체·로봇·미래모빌리티·바이오 산업을 중심으로 양질의 일자리를 늘리고 기업이 찾아오고 청년이 돌아오는 도시로 바꾸겠다. 결국 시민 여러분의 삶이 바뀌어야 정책이 성공한 것입니다. 대구에서 일하고 살고 미래를 꿈꾸는 것이 당연한 도시로 반드시 바꾸겠다.

추경호 국민의 힘 대구시장 후보[사진=추경호 선거사무소] 2026.05.30 yrk525@newspim.com

◆ 시장 직속 '투자유치단' 신설…'대구경북 1시간 생활권' 추진

-지역 기업 유치와 투자 확대를 위해 어떤 실질적 대책은

▲기업이 대구에 와야 일자리가 생기고 결국 돈과 사람이 다시 모이게 된다. 저는 단순한 선언이 아니라 기업이 실제로 투자할 수 있는 환경을 만드는 데 집중하겠다. 시장 직속으로 경제계·노동계가 함께 참여하는 '투자유치단'을 신설해 기업 유치부터 투자 실행까지 직접 챙기겠다. 특히 세제·부지·인력 지원을 패키지로 제공해 기업 정착을 전방위로 지원하겠다. 산업단지 기반 시설을 정비하고 기업 수요 맞춤형 교육과 검증 시스템 도입으로 인재 공급 문제까지 함께 해결하겠다. 결국 중요한 것은 기업이 "대구에 오면 성공할 수 있다"고 느끼게 만드는 것이다.

-청년 일자리와 중소상공인 지원 대책은

▲청년 일자리와 소상공인 문제는 결국 따로 떨어진 문제가 아니라 대구경제 구조와 직결된 문제이다. 기업이 살아야 일자리가 생기고 청년이 머물고 골목상권도 함께 살아난다.



우선 AI·반도체·로봇·미래모빌리티 같은 미래산업을 집중 육성해 양질의 청년 일자리를 대폭 늘리겠다. 대구형 계약학과 확대, 지역대학 10만 인재 양성 프로젝트, 청년 정착지원금, 창업성장펀드 1조 원 조성 등을 통해 청년이 대구에서 배우고 취업하고 창업하고 정착할 수 있는 '대구찬스'를 만들겠다.



중소상공인과 골목상권 지원도 즉각 강화하겠다. 소상공인 보증 규모를 대폭 확대하고 대구로페이 확대, D-패스 도입, 전통시장 공영주차장 확충 등을 통해 시민들의 소비와 지역 상권 회복을 함께 이끌겠다. 또 지역기업 생산품 우선구매 확대와 '대구 대박세일' 정례화 등을 통해 지역경제에 실제 돈이 돌도록 만들겠다.

-대구권 광역교통망 확충 위한 어떤 우선순위는

▲대구의 경쟁력은 결국 연결성이다. 저는 '대구경북 1시간 생활권', 그리고 막힘없는 초연결 도시를 만드는 것을 광역교통 정책의 핵심 목표로 삼고 있다. 우선 TK신공항과 연계한 광역교통망 구축에 속도를 내겠다. 달빛철도, 대구권 광역철도 연장, 대구경북 광역급행철도(DGTX) 추진 등을 통해 대구와 경북을 하나의 생활·경제권으로 연결하겠다. 또 무주~대구 고속도로, 팔공산 관통 고속도로, 중앙고속도로(금호JC~의성IC) 확장 등 광역도로망도 적극 확충해 산업 물류와 시민 이동 편의를 동시에 높이겠다.

-대구경북 행정통합 방안과 비전은

▲행정통합은 선택이 아니라 생존의 문제다. 다만 단순히 행정구역만 합치는 방식이 아니라 광역경제권 구축과 산업·교통·물류 공동체를 먼저 만드는 방향으로 추진해야 한다. 시민과 충분히 소통하며 "통합하니 실제로 좋아지는구나"를 체감할 수 있게 하겠다.

-재개발·재건축 정책에서 공공성과 속도와 관계는

▲지금 대구는 지나치게 복잡한 절차와 갈등으로 사업 속도가 늦어지는 문제가 있다. 주민 재산권과 도시 경쟁력을 함께 고려해 절차는 과감히 개선하되, 공공기여와 기반시설 확충도 균형 있게 추진하겠다. 시민이 체감하는 속도감 있는 도시재생을 만들겠다.

- 어르신 복지정책의 핵심 방향은

▲어르신 복지는 단순한 지원을 넘어 건강하고 품격 있는 삶을 보장하는 방향으로 가야 한다고 생각한다. 저는 의료·돌봄·교통·문화가 함께 연결되는 '활력형 복지'를 추진하겠다. 특히 방문진료와 돌봄을 연계한 '단디 돌봄' 체계를 구축하고, AI 케어콜·디지털 치매예방교실 확대 등 스마트 복지도 강화하겠다. 또 만 70세 이상 시내버스 무료 이용, 맞춤형 일자리 확대 등을 통해 어르신들이 더 편리하고 활기차게 생활하실 수 있도록 하겠습니다.

2026.05.30 yrk525@newspim.com

◆ 핵심은 결국 좋은 일자리…"AI·로봇·미래모빌리티·바이오 대구의 5대 경제 심장 키우겠다"

-청년 인구 유출 억제 대책은

▲핵심은 결국 좋은 일자리이다. 청년이 대구를 떠나는 가장 큰 이유는 미래에 대한 희망과 기회가 부족하다고 느끼기 때문이다.



저는 AI·반도체·로봇·미래모빌리티 같은 미래산업을 키워 양질의 일자리를 만들고 '대구찬스'를 통해 청년이 대구에서 배우고 취업하고 정착할 수 있는 구조를 만들겠다. 청년 정착지원금, 계약학과 확대, 창업펀드 조성까지 연결해 "대구에서도 충분히 성공할 수 있다"는 확신을 주겠다.

-대구를 AI, 모빌리티, 로봇, 바이오 등 미래산업 거점으로 만들기 위한 계획은

▲대구경제의 미래는 첨단산업 전환에 달려 있습니다. AI·로봇·미래모빌리티·바이오를 대구의 5대 경제 심장으로 키우겠다. AI·로봇 융복합 클러스터로 키우고 제조·섬유·기계 산업에도 AI 엔진을 탑재해 산업 경쟁력을 완전히 바꾸겠다. 또 미래차 테스트베드, 로봇 테스트필드, 의료·헬스케어 클러스터 등을 연계해 대구를 대한민국 대표 첨단산업 도시로 도약시키겠다.

-국민의힘 소속 후보로서 중앙정부와의 협력 방안은

▲저는 경제부총리와 원내대표를 지내며 중앙정부와 국회를 직접 움직여 본 사람이다. 예산과 정책이 어디서 결정되고 어떻게 관철되는지 누구보다 잘 알고 있다.



중앙정부와 긴밀히 협력하면서도 대구의 이익만큼은 당당하게 요구하겠다. TK신공항 국가사업화, 공공기관 이전, 광역교통망 확충, 미래산업 국비 확보 등 대구의 숙원사업을 반드시 속도감 있게 추진하겠다.

-시민 참여를 확대하기 위한 소통 방식은

▲위에서 결정하고 시민에게 통보하는 방식의 시정은 이제 한계가 있다고 생각한다. 시민이 정책 결정 과정에 직접 참여하는 시정을 만들겠다.



시장 직속 원탁회의와 분야별 정책협의체를 정례화하고 청년·경제계·소상공인·전문가·시민단체가 함께 정책을 논의하도록 하겠다. 시장이 직접 현장을 뛰며 시민 목소리를 듣는 현장형 시정을 만들겠다.

2026.05.30 yrk525@newspim.com

-공약 실현이 지연될 경우 책임 방식은

▲저는 공약 추진 상황을 시민들께 투명하게 공개하고 지연되거나 부족한 부분이 있다면 직접 설명드리겠다. 특히 시장 직속 비상경제상황실과 공약 점검 체계를 통해 실행력을 높이겠다. 말보다 결과로 평가받는 시장, 책임지는 시장이 되겠다.



-당선 이후 대구시민 통합 방안은

▲국민의힘 후보로 확정된 이후 경선에 참여했던 후보자 모두가 대구 발전을 위한 원팀으로 함께 해주고 있다. 지역의 국회의원들 국민의힘 당원들 모두 대구경제를 반드시 살려야 한다, 보수의 심장 대구의 자존심을 지켜야 한다는데 마음을 모으고 있다. 시민들께서 "싸우는 정치가 아니라 함께 일하는 정치를 보여준다"고 느끼실 수 있도록 통합과 화합의 장을 만들어가겠다.

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