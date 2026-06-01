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[6·3 지선 대구] 이수찬 "1조 원 청년창업·일자리 펀드 조성"

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  • 이수찬 개혁신당 대구시장 후보는 6일 대구시장 출마와 함께 낡은 정치 타파를 선언했다
  • 대구 행정·정치 독점구조 개혁과 산업·교통·행정체계 개편, 청년·돌봄 정책 등 구조전환을 약속했다
  • 기존 양당의 진영·기득권 정치를 비판하며 개혁신당만이 지역과 세대 변화를 수용하는 대안세력이라 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대구의 행정 정치 독점한 기존 정치세력 무책임 비판

[대구=뉴스핌] 김용락 기자='6·3지선' 대구시장에 출사표를 던진 이수찬 개혁신당 대구시장 후보가 던진 정치적 화두는 "낡은 정치 타파"이다.


이 후보는 "개혁신당은 낡은 것에 대한 도전이다. 이미 우리정치는 너무 낡았다. 지역과 새로운 세대의 요구와 변화를 수용하고 개방적이고 변화에 도전하는 정치가 절실하다"고 강조했다.


이번 '6·3지선' 대구시장 선거전은 여당인 더불어민주당과 '보수 텃밭의 주인'을 자처하는 국민의힘과 한국정치의 변화를 기치로 한 개혁신당 간의 3파전으로 전개되고 있다.

여야 거대정당의 힘겨루기에서 개혁신당이 거둘 성과가 주목된다. 종합 민영통신사 <뉴스핌>은 개혁신당 이수찬 후보와의 서면 인터뷰를 통해 대구시정의 비전과 전략에 대한 실행 방안을 들어본다.

다음은 이수찬 후보와의 일문일답.


-가장 우선적으로 해결하고 싶은 대구의 핵심 문제는 

▲대구의 행정과 정치를 독점한 기존 정치세력은 무책임하고 뻔뻔할 정도로 오만하다. 말뿐인 정치와, 진영논리만 있다. 이제 대구시민이 직접 주인노릇하는 정치, 일하는 시장이 필요하다. 대구의 핵심문제는 요란한 정치광고성 토목위주의 발전전략, 시민이 소외되는 정책과 행정, 통합신공항 이전과 도심공항존치문제, 대경행정통합문제 등이다.

이수찬 개혁신당 대구시장 후보[사진=이수찬 선거사무소] 2026.05.30 yrk525@newspim.com

-미래 먹거리 산업과 제조업 중심 구조 전환 방법은

▲대구의 5대 핵심산업으로 성장한 ABB, 로봇, 반도체, 미래 모빌리티, 헬스케어 분야와 기존 경쟁력 있는 제조업이 미래 먹거리 산업이 될 것이다. 현 제조업의 강점은 유지하면서 관련분야의 확장과 신규투자를 우선적으로 지원해 선택과 집중의 기조하에 인공지능(AI)시대를 선도하는 구조전환을 해야 한다고 본다.


-청년 주거, 일자리, 문화 지원 방안은

▲저는 매년, "1조 원 청년창업·일자리 펀드"를 조성하여 청년들에게 문화기업과 지식산업 스타트업과 관련된 창업의 기회를 주고 성장하는 신산업분야의 기업들에 투자해 앵커기업이 될 수 있도록 지원하겠다. 청년창업에 도전할 있는 환경을 조성해 국내외에서 기회를 찾아 대구를 찾아오도록 하겠다. "청년창업 펀드조성 및 운영조례'를 제정해 예산편성의 법적근거와 주거와 문화를 함께 향유하는 도시환경 조성에 모든 지원을 아끼지 않겠다.


- 대구 교통 문제 해결 최우선 과제는 

▲농촌에 이어 지방도시의 인구감소와 사회문화적 변동이 급속히 진행되고 있다. 도시확대와 팽창을 전제로 설계된 교통정책을 폐기하고 콤팩트한 도시환경을 위한 교통체계로 바꿔야 한다. 버스공영제를 전면적으로 재설계하고 도시팽창을 전제로 추진중인 각종 SOC사업을 재조정하여, 생활권과 산업 일자리권이 유기적으로 통합되는 교통체계를 구축하겠다.

 2026.05.30 yrk525@newspim.com

- 행정 혁신을 위한 제도 개선 방안은

▲1970년대에 구축된 현재의 구군 행정체계는 생활권과 심각한 괴리가 있다. 대구의 기초자치단체는 재정적 자립이 가능한 40만명 내외의 구군으로 재편해야 한다. 생활권이 하나인 다사, 하빈, 성서권을 (가칭)성서구 독립신설하고 원도심인 중구남구서구를 통합하여 도심경쟁력을 회복하는 것 등이 하나의 방법이다.


-저출생 문제와 고령화 돌봄 공백 해소 방안은

▲저출생과 고령화는 피해갈 수 없다. 사회구조적 문제이기 때문에 이민정책을 전향적으로 도입하는 것이 어떨까 한다. 고령화 대응과 교육, 돌봄복지 등은 막대한 예산이 소요되기에 효율적인 시스템을 구축해야 할 것이다. 청소년과 아이들, 어른들이 함께 성장하고 복지서비스를 받을 수 있는 "지역돌봄형 복합주거타운" 건설을 통해 이 문제를 해결했으면 한다.


-수성구와 비수성권의 생활·교육·교통 격차를 줄일 방안은

▲쉽지 않은 일이다. 이미 수성구에 밀집된 이름난 중고등학교와 사교육 학원시스템, 고급아파트 밀집 등은 이미 고정형이다. 이 문제는 우리나라 교육체계를 AI시대로 대변되는 지식산업과 연계해 혁신적 교육모델을 도입하는 방법으로 해결하는 것이 필요할 것이다.

 2026.05.30 yrk525@newspim.com

- 기존 양당 정치와 차별성 대책은

▲기존 양당정치는 조선시대 붕당정치를 연상시킨다. 겹겹이 얽힌 학벌위주의 기득권 정치, 지역을 독점하는 일당지배정치는 영호남의 진영대립과 갈등을 해소할 길이 없다. 개혁신당은 낡은 것에 대한 도전이다. 이미 우리정치는 너무 낡았다. 지역과 새로운 세대의 요구와 변화를 수용하고 개방적이고 변화에 도전하는 정치가 절실하다. 개혁신당만이 이 과제를 전면에 내세우고 있다.

yrk525@newspim.com

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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
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외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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