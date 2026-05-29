고려아연, 멸종위기 곤충 복원 협력 MOU

AI 핵심 요약beta
- 고려아연이 29일 멸종위기 곤충 복원 MOU를 체결했다
- 국립생태원·숲속의작은친구들과 협력체계를 구축했다
- 물장군·닻무늬길앞잡이 복원에 5000만원을 지원했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연은 국립생태원, 사회적기업 숲속의작은친구들과 멸종위기 곤충 복원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.
지난 28일 울산 온산제련소에서 열린 협약식에는 박성웅 고려아연 온산제련소 경영지원본부장, 최승운 국립생태원 멸종위기종복원센터장, 이용화 숲속의작은친구들 대표 등이 참석했다.
세 기관은 민·관·사회적기업 협력체계를 구축해 생물다양성 보전과 멸종위기종 보호 문화 확산에 나선다. 협약에 따라 멸종위기 곤충 개체 분양과 증식 기술 교류, 대량 증식 및 공동 재도입 등을 추진한다.
복원 대상종은 물장군과 닻무늬길앞잡이다. 고려아연은 5000만원을 기부해 울산 지역 물장군 서식지 복원 활동과 인공증식 개체군 방사를 지원한다. 임직원과 시민을 대상으로 멸종위기 곤충에 대한 인식 증진 생태교육도 실시할 예정이다.
닻무늬길앞잡이 인공증식 기술의 사회적기업 이전, 사육 환경 조성, 인공증식 기술 특허 출원 및 기술 매뉴얼 제작 등에도 기부금을 활용한다. 국립생태원의 전문 복원기술과 연구 역량, 숲속의작은친구들의 현장 실행 역량을 연계해 멸종위기 곤충 보전 기반을 강화할 방침이다.
박성웅 경영지원본부장은 "국립생태원, 숲속의작은친구들과의 협력을 바탕으로 멸종위기 곤충 복원과 생물다양성 보전에 실질적으로 기여할 수 있도록 지속적인 노력을 이어가겠다"고 말했다.
y2kid@newspim.com