다이나믹디자인, 금호타이어 '2025 ESG·정기평가 우수 협력사' 선정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다이나믹디자인은 금호타이어로부터 '2025년 ESG 평가 우수 협력사'와 '정기평가 우수 협력사'로 선정돼 관련 상패와 포상을 수상했다고 29일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 평가는 금호타이어가 국내외 주요 협력사를 대상으로 실시한 ESG 및 공급망 운영 종합평가 결과를 바탕으로 진행됐다. 다이나믹디자인은 공급망 ESG 평가에서 AA등급을 획득했으며, 직전 평가 대비 등급이 상향되면서 우수 협력사에 이름을 올렸다.

회사는 그동안 안전·보건 중심의 사업장 운영과 윤리경영 체계 강화, 협력사 및 지역사회와의 상생 활동 확대, ESG위원회 운영 등을 추진해 왔다. ESG위원회를 중심으로 한 의사결정 체계와 글로벌 고객사의 공급망 관리 기준에 대응해 온 점도 평가에 반영된 것으로 알려졌다.

다이나믹디자인 로고. [로고=다이나믹디자인]

다이나믹디자인은 지난해 준공한 인도네시아 치르본 공장에도 친환경·고효율 생산체계를 도입하고 현지 인력 양성 및 안전관리 체계를 운영하고 있다. 회사는 생산성과 품질 경쟁력 제고와 함께 지속가능한 공급망 구축을 주요 경영 과제로 추진하고 있다고 설명했다.

회사 관계자는 "이번 선정은 ESG 경영과 공급망 관리 체계 강화 노력을 고객사로부터 인정받은 결과"라며 "친환경 생산체계와 안전·윤리경영을 지속적으로 강화해 글로벌 고객사의 ESG 요구에 적극 대응해 나갈 계획"이라고 전했다. 이어 "지속가능경영을 기업 경쟁력의 중요한 요소로 보고 있다"며 "ESG 공시 체계와 관련 활동을 지속 확대해 이해관계자와의 신뢰를 높여 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 다이나믹디자인은 ESG위원회 운영과 친환경 공정 확대, 사회공헌 활동 등을 추진하고 있으며 글로벌 ESG 평가 대응 체계도 강화하고 있다. 또 금호타이어의 주요 공급업체로서 인도네시아 신공장 가동 확대에 따른 공급 물량 증가에 대응하고 있으며, 양사 간 협력도 지속되고 있다.

nylee54@newspim.com