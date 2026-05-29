[6·3지선 강원]강삼영 후보 선대위, 신경호 후보 강원경찰청 고발

AI 핵심 요약beta
- 강삼영 강원도교육감 후보 선대위는 29일 신경호 후보를 경찰에 고발했다고 밝혔다.
- 강 후보 측은 신 후보의 박근혜 전 대통령 유세 동행과 홍보 행위가 교육자치법을 위반했다고 주장했다.
- 또 신 후보의 SNS 허위사실·비방 게시가 반복됐다며 허위사실공표 및 비방 혐의로 조속한 수사를 요청했다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강삼영 강원도교육감 후보 선대위는 신경호 후보를 교육자치법 위반 및 허위사실 공표 등의 혐의로 강원도 경찰청에 고발장을 접수했다고 29일 밝혔다.
강 후보 측은 신경호 후보가 지난 28일 원주에서 열린 박근혜 전 대통령의 국민의힘 후보 지지 유세에 참석하여 특정 정당 소속 출마자 및 당원들과 공개적으로 동행한 사실을 언급하며 이와 관련된 동영상을 지지자 단톡방에 게시하고 홍보를 유도한 행위가 명백한 교육자치법 위반 소지가 있다고 주장했다.
추가로 신경호 후보가 SNS에 강삼영 후보에 대한 근거 없는 허위 사실과 비방을 지속적으로 게시한 점 역시 허위사실공표와 비방 혐의로 함께 고발하게 됐다고 덧붙였다.
강삼영 캠프 측은 "신경호 후보와 측근의 허위사실 유포 및 비방이 지속적이고 반복적으로 발생했다"며 "관용의 한계를 넘어섰다"고 고발 이유를 설명했다.
특히 "교육자치법 위반 행위는 매우 심각한 사항"이라고 강조하며 조속한 수사를 요청하기 위해 경찰청에 고발하기로 결정했다고 전했다.
onemoregive@newspim.com