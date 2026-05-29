[6·3 지선 충북] 충북 여야 광역·기초단체장 후보 투표 전략 '대조'

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더불어민주당, 사전투표...국민의힘, 본투표 무게



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 여야 광역 기초단체장 후보들의 투표 전략이 대조를 보이고 있다.

더불어민주당은 신용한 충북지사 후보와 시·군 단체장 후보들이 사전투표 첫날 일제히 투표에 나서는 등 사전투표 참여를 독려하는 분위기다.

김명식 진천군수 후보가 사전투표를 한 후 기념 촬영을 하고 있다. [사진=김명식 캠프] 2026.05.29 baek3413@newspim.com

오전 7시 영동군수에 출마한 이수동 후보가 가장 먼저 영동읍 행정복지센터에서 사전투표를 한데 이어 오전 7시30분에는 김명식 진천군 후보가 생거진천종합사회복지관을 찾아 투표에 참여했다.

이어 황규철 옥천군수 후보, 조병옥 음성군수 후보, 맹정섭 충주시장 후보, 이상천 제천시장 후보, 이차영 괴산군수 후보, 이재영 증평군수 후보는 증평군청 대회의실에서 소중한 한 표를 행사했다.

오전 10시에는 신용한 충북지사 후보와 하유정 보은군수 후보가 보은읍 행정복지센터에서, 이장섭 청주시장 후보는 성안동 행정복지센터, 김광직 단양군수 후보는 단양군청 서관에서 각각 투표를 진행한다.

반면 국민의힘은 상당수 후보가 선거 당일 본 투표에 참여할 것으로 예상되면서 투표 방식에서도 차이를 드러내고 있다.

국민의힘 충북도당에 따르면 김영환 충북지사 후보를 비롯해 이동석 충주시장 후보, 김창규 제천시장 후보, 김문근 단양군수 후보, 전상인 옥천군수 후보, 이민표 증평군수 후보, 임택수 음성군수 후보 등은 6월 3일 본투표에 참여할 예정이다.

국민의힘 이범석 청주시장 후보가 29일 배우자와 함께 사전투표를 마친 후 기념 촬영을 하고 있다. [사진= 이범석캠프] 2026.05.29 baek3413@newspim.com

이범석 청주시장 후보는 사전투표 첫날인 29일 오전 9시 10분 청주 사직초등학교에서 사전투표를 했다.

또 최재형 보은군수 후보와 정영철 영동군수 후보, 송인헌 괴산군수 후보 역시 이날 오전 각 지역에 마련된 사전투표소를 찾아 투표에 참여했다.

이양섭 진천군수 후보의 투표 일정은 아직 정해지지 않았다.

정치권 관계자는 "여야가 서로 다른 투표 전략을 택한 만큼 실제 투표율과 지지층 결집에 어떤 영향을 미칠지 주목된다"고 말했다.



baek3413@newspim.com