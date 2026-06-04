목요일·음력 4월19일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 4일(목요일·음력 4월19일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 하고 싶은 대로 하는 것이 좋겠다.
72년생 : 의지대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
84년생 : 헛웃음 소리가 들려오겠다.
96년생 : 망설일 것이 직진하는 것이 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 새롭게 추진하는 것이 좋겠다.
73년생 : 예측한 대로 흘러가겠다.
85년생 : 계속 밀어 붙이는 것이 좋겠다.
97년생 : 눈치 볼 것 없겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 막힘없이 잘 나가겠다.
74년생 : 버리고 가는 것이 좋겠다.
86년생 : 뜻대로 일이 성공하겠다.
98년생 : 사업을 확장할 수 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 일이 커질 수 있겠다.
75년생 : 어려운 일을 만날 수 있겠다.
87년생 : 새로운 사랑을 시작하겠다.
99년생 : 뜻밖의 임을 만나겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 생각한 대로 밀고 가는 좋겠다.
76년생 : 결과가 만족스럽겠다.
88년생 : 대박 운이 몰려오는 형국이겠다.
00년생 : 3개 분야에서 좋은 결과가 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 여유를 가지는 것이 좋겠다.
77년생 : 자랑스러운 일이 생기겠다.
89년생 : 모범을 보이는 것이 중요하겠다.
01년생 : 다시 만날 수 인연이겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 재산 운이 좋겠다.
78년생 : 외연을 확장하는 것이 좋겠다.
90년생 : 지금이 기회이니 잡아야 하겠다.
02년생 : 피아노 선율을 들으며 차 마시는 일이 생기겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 새롭게 추진하면 좋은 결과가 있겠다.
79년생 : 양보하면 더 큰 이익이 생기겠다.
91년생 : 생각보다 더 좋은 일이 생기겠다.
03년생 : 이별의 아픔이 새로운 만남으로 해소되겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 횡재수가 있겠다.
80년생 : 재물 운이 매우 강하게 들어오겠다.
92년생 : 뜻한 바를 성공할 수 있겠다.
04년생 : 못 견디게 그리운 사람이 찾아오겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 무엇이든지 원하는 대로 흘러가겠다.
81년생 : 지신을 믿고 밀어 붙어야 하겠다.
93년생 : 걱정하지 말고 도전하면 좋은 결과가 있겠다.
05년생 : 바람 불고 비 맞는 일이 생길 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 모험하면 좋은 결과가 있겠다.
82년생 : 책임질 일이 생기겠다.
94년생 : 도전하는 자세가 중요하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 매사 일이 잘 풀려나가겠다.
83년생 : 양보하는 것이 좋겠다.
95년생 : 새롭게 시작하겠다.