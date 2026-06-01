월요일·음력 4월16일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 1일(월요일·음력 4월16일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 버리고 양보하는 것이 최상이겠다.
72년생 : 휘파람 불며 걸어가는 즐거움이 있겠다.
84년생 : 간절하게 원하는 일을 할 수 있겠다.
96년생 : 박장대소할 일이 많이 생기겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 불가능이 가능성으로 변화되겠다.
73년생 : 변화만이 생명력을 가질 수 있겠다.
85년생 : 기다리던 소원이 이루어지겠다.
97년생 : 원만하게 일이 이루어지겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 자신의 뜻이 이루어지겠다.
74년생 : 어렵던 일이 잘 풀려나가겠다.
86년생 : 새로운 인연을 만나겠다.
98년생 : 주변의 도움으로 일이 성사되겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 결과에 연연하지 않는 것이 좋겠다.
75년생 : 새로운 사업을 시작할 수 있겠다.
87년생 : 희망대로 일이 성사되겠다.
99년생 : 새로운 기회가 생기겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 주변으로부터 신뢰를 받아 발전하겠다.
76년생 : 하던 일이 탄력을 받을 수 있겠다.
88년생 : 쉽지 않은 상황을 만나겠다.
00년생 : 일이 계속되는 형세이겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 이번에는 성공하겠다.
77년생 : 오래된 숙원사업이 이루어지겠다.
89년생 : 새롭게 시작하면 성공할 수 있겠다.
01년생 : 생각을 양보하는 것이 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 일이 순조롭게 진행되겠다.
78년생 : 다시 도전하는 자세가 필요하겠다.
90년생 : 말로 인해 부흥하겠다.
02년생 : 다시 찾아오는 사랑을 안아주어야 하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 노래가 들려오며 희망이 현실이 되겠다.
79년생 : 통장이 입금되는 좋은 소식이 들려오겠다.
91년생 : 소원했던 일이 현실이 되겠다.
03년생 : 고개를 들으니 저기 희망이 보이겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 일이 술술 풀려나가겠다.
80년생 : 원만하게 해결되겠다.
92년생 : 준비한 것보다 성과는 더 크겠다.
04년생 : 전쟁보다 더 전쟁 같은 일이 벌어지겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 시장으로부터 신뢰를 얻겠다.
81년생 : 새로운 사업을 시작하겠다.
93년생 : 전략을 세우는 것이 중요하겠다.
05년생 : 한 걸음 뒤에 물러서 보는 것이 좋겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 너울너울 춤을 추겠다.
82년생 : 이익이 생각보다 크겠다.
94년생 : 주변의 도움으로 좋은 결과가 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 사업을 크게 확장하겠다.
83년생 : 힘들게 하는 일이 생길 수 있겠다.
95년생 : 외롭고 쓸쓸함을 마음으로 느끼겠다.