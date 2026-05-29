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산업부, AI로봇 개발 성과…M.AX 본격 '속도전'

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AI 핵심 요약

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  • 산업통상부가 29일 M.AX 컨퍼런스 열고 AI로봇 전략 논의했다
  • 정부는 R&D·실증·규제완화·전용펀드로 AI로봇 상용화와 생태계 조성에 나섰다
  • 용접·축산·치안 현장에 AI로봇 확산되고 로봇파운데이션 모델·시뮬레이터 개발 성과를 냈다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

29일 제2회 'M.AX 컨퍼런스' 개최
조선·물류·치안 현장서 AI로봇 성과
휴머노이드 핵심기술 국산화 박차
로봇 메가특구·5000억 펀드 추진

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업통상부(장관 김정관)가 인공지능(AI) 로봇 개발에 성과를 보이며 제조 AI 대전환(M.AX)에 본격 속도를 내고 있다.

산업부는 정부 출범 1주년을 맞아 '제2회 M.AX 컨퍼런스'를 개최하고, 그간의 AI로봇 육성 성과를 공유하며 향후 로봇 생태계 육성을 위한 정책 방향을 논의했다고 29일 밝혔다.

AI로봇 분과는 지난해 출범 이후 로봇기업과 AI기업, 수요기업 간 협력을 확대해 왔다. 현재 로봇 완제품 기업과 부품기업, 수요기업 등을 포함한 280여개 기관이 참여하고 있다.

이에 정부는 올해 기준 로봇 연구개발(R&D)에 1800억원, 현장 실증에 760억원을 투자하며 AI로봇 개발과 상용화를 지원하고 있다.

◆ 로봇이 용접까지…선박·축산·치안 현장서 AI로봇 확산

선박·축산·방범 등 여러 현장에서 AI로봇이 본격적으로 확산되고 있다.

특히 디든로보틱스와 HD현대삼호는 공동으로 AI 기반 용접로봇을 개발했다. 고난이도 선박 용접 공정은 지금까지도 대부분 숙련된 용접공에 의존하고 있으나, 숙련공의 은퇴로 M.AX가 시급한 분야로 손꼽혀왔다.

AI 기반 4족 용접로봇 [사진=산업통상부] 2026.05.29 gkdud9387@newspim.com

이에 양사는 비좁은 조선 현장에서 선박 곡블록을 자유롭게 이동하며 용접 업무를 수행할 수 있는 다족 기반 협동로봇 시스템을 개발했다. 해당 로봇은 지난 2월부터 실증을 진행하고 있고, 내년 중 산업 현장 투입을 목표로 하고 있다.

또한 산업부는 식품·순찰 등 국민생활과 밀접한 현장에도 AI로봇 도입을 적극 지원하고 있다. 창녕축산물공판장은 로보스와 협력해 소 도축 공정 과정에서 정밀 세척 기능 시스템을 도입해 세정수 사용량을 40% 절감했다.

아울러 성남시청은 뉴빌리티, 분당경찰서와 함께 공원·광장 등 치안 취약지역에서 자율주행 순찰 로봇을 도입하여 112 신고건수가 17% 감소(순찰로봇 운영 대상지 기준)하는 등 치안분야 활용 가능성을 확인했다.

AI로봇 실증 현장 [사진=산업통상부] 2026.05.29 gkdud9387@newspim.com

◆ 국산 AI모델 개발 적극 지원…국내 SW·로봇 기업과 연계

산업부는 국내 SW기업과 로봇기업, 수요기업들을 연계하여 국산 로봇파운데이션 모델 및 시뮬레이터 개발을 적극 지원해 왔다.

로봇에 AI가 접목되면서 두뇌에 해당하는 로봇 파운데이션 모델(RFM)과 가상공간에서 로봇을 학습시킬 수 있는 시뮬레이터의 중요성이 커지고 있기 때문이다.

투모로로보틱스는 산업 현장 작업에 특화된 VLA 기반 로봇 파운데이션 모델을 개발했다. 해당 모델은 연내 상용화를 목표로 고도화하고 있다. 이번 개발은 레인보우로보틱스, 로보티즈 등 로봇기업과 아모레퍼시픽, CJ대한통운 등 다양한 수요기업과의 협력을 바탕으로 개발된 것이 특징이다.

개발된 모델은 박스에서 물건을 옮기는 물류 작업 테스트에서는 시간당 124회 작업을 완수한다. 해당 모델은 엔비디아, 피지컬인텔리전스(Pi) 등 글로벌 기업들에 버금가는 성능을 입증했다.

로봇 파운데이션 모델(RFM) 시연 [사진=산업통상부] 2026.05.29 gkdud9387@newspim.com

홀리데이로보틱스와 서울대학교는 가상공간에서 로봇을 학습할 수 있는 국산 시뮬레이터를 개발했다.

로봇 AI 모델 학습을 위해서는 대규모의 동작데이터가 필수적이다. 다만 현실 데이터 수집은 비용·시간적 한계가 있다. 따라서 합성데이터를 생성할 수 있는 시뮬레이터를 함께 사용하고 있다.

이번에 개발된 시뮬레이터는 사물·환경의 특성과 상호작용(접촉·마찰·충돌 등)을 보다 정교하게 구현할 수 있다. 이에 제조 환경에 적합한 AI 학습이 가능해질 것으로 기대되고 있다. 시뮬레이터는 7월부터 얼라이언스 내 로봇기업들에게 시범 공개될 계획이다.

◆ 산업부, 규제 완화 및 M.AX 전용 펀드 '5000억원 목표 조성' 예정

이날 컨퍼런스 참석자들은 AI로봇은 미래 국내 제조 경쟁력을 좌우할 핵심 아이템인 만큼, 적극적 지원 필요성을 강조했다. 이에 산업부도 향후 정책 수립 및 예산 논의과정에서 이를 적극 반영해 나갈 계획임을 밝혔다.

산업부는 얼라이언스 내 기업 의견을 바탕으로 관계부처와 함께 규제 완화도 적극 추진하고 있다. 지난해 실외이동로봇에 대한 운행안전인증 심사기간을 단축(60일→30일)하고, 심사항목도 통·폐합(16→8개)한 바 있다.

또한 규제 샌드박스를 통해 이족 보행 휴머노이드의 산업 현장 실증도 지원하고 있다. 향후 지정될 로봇 메가특구 내에서는 ▲로봇 AI 모델 학습을 위한 영상 원본데이터 활용 허용 ▲실외이동로봇 옥외광고 허용 ▲소방로봇의 도로 운행 특례 등을 제공할 계획이다.

아울러 M.AX 전용 펀드(산업성장펀드)를 5000억원 규모 조성을 목표로 추진할 예정이다. 산업부는 해당 펀드를 통해 휴머노이드 분야에 일정 비중 이상을 의무적으로 투자할 계획이라고 밝혔다.

김정관 산업부 장관이 지난 27일 세종청사 근처 식당에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.05.28 gkdud9387@newspim.com

gkdud9387@newspim.com

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강의구, 1심서 실형…법정 구속 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 선포문 표지를 사후에 만들고 보관한 혐의로 기소된 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 징역형을 선고받았다. 강 전 실장은 증거 인멸과 도망을 우려로 법정에서 구속됐다. 서울중앙지법 형사합의30부(재판장 박옥희)는 28일 오후 허위 공문서 작성·행사, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고하고, "증거 인멸과 도망의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 사후 계엄 선포문 허위 작성 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com 강 전 실장은 비상계엄 해제 후인 2024년 12월 6일 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관이 사전에 부서하고 윤석열 전 대통령이 서명한 문서에 따라 비상계엄을 선포한 것처럼 허위 계엄 선포문을 작성한 혐의로 기소됐다. 해당 사후 문건은 한 전 총리, 김 전 장관, 윤 전 대통령 순으로 서명이 이뤄졌고, 강 전 실장 사무실에 보관된 것으로 조사됐다. 내란 혐의 수사가 본격화하자 한 전 총리로부터 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라는 말을 듣고 해당 문건을 파쇄한 혐의도 받는다. 재판부는 사후에 작성된 계엄 선포문이 허위 공문서에 해당하며, 강 전 실장에게 허위 공문서를 작성하려는 고의가 있었다고 판단했다. 재판부는 "계엄 선포의 절차적 적법성을 증명하고 계엄 선포문 표지가 공개되는 상황을 대비하기 위해 작성한 이상 (문서) 행사의 목적을 부정할 수 없다"고 판시했다. 이 밖에 계엄 선포문 파쇄와 관련한 공용서류 손상·대통령기록물법 위반 혐의도 유죄로 인정됐다. 다만 재판부는 "문서 보관 행위만으로는 해당 문서의 신용을 해할 위험이 발생했다고 볼 수 없다"며 허위 공문서 행사 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 양형과 관련해 "피고인은 대통령을 지근거리에서 보좌하는 고위 공무원으로서 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 한다"며 "그럼에도 피고인은 이 사건 계엄 선포가 위헌·위법하다는 지적이 제기되고, 대통령 탄핵 소추안이 발의된 엄중한 상황에서 윤석열 등의 서명을 받아 허위 공문서를 작성했다"고 질타했다. 이어 "피고인은 윤석열의 사전 지시가 없었는데도 계엄 선포문의 표지 형식을 작성하고 윤석열 등의 서명을 받아 각 범행의 주요한 실행행위를 담당했다"며 "피고인의 직위와 역할을 비춰볼 때 죄책이 무겁다"고 덧붙였다. 재판부는 선고 이후 증거 인멸 및 도망 우려 등으로 강 전 실장에게 구속영장을 발부했다. 강 전 실장 측 변호인은 "사실관계를 다 인정하고 법리적으로 다퉜고 증거, 증인에 대해서도 동의했다"며 "법리적으로 다툴 여지가 있으니 불구속 상태에서 재판받게 해 달라"고 했다. 강 전 실장도 "저는 증거 인멸과 도주에 대한 의사가 전혀 없다"고 항변했으나 재판부는 "피고인이 범행을 다투고 있고 1년 6개월이라는 가볍지 않은 형이 선고됐다"며 받아들이지 않았다. hong90@newspim.com 2026-05-28 15:27
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신네르, 롤랑가로스 2회전 탈락 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 테니스계를 호령하던 얀니크 신네르(24·이탈리아·1위)가 파리의 가혹한 폭염과 갑작스러운 컨디션 난조로 커리어 그랜드슬램 도전이 물거품됐다. 신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스 스타디움에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 세계 56위 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나)에게 세트 스코어 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 대역전패했다. 톱시드를 받은 선수가 이 대회 3라운드 이전에 탈락한 것은 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 무려 26년 만이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 더위를 식히고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 초반은 신네르의 독무대였다. 강력한 스트로크를 앞세워 1, 2세트를 손쉽게 따냈다. 3세트에서도 게임 스코어 5-1까지 달아나며 완승을 눈앞에 뒀다. 그러나 파리의 30도를 웃도는 폭염 속에서 비극이 시작됐다. 심한 어지럼증과 메스꺼움을 느낀 신네르는 급격한 체력 저하와 함께 다리 경련 증세를 보였다. 코트를 떠나 메디컬 타임아웃까지 요청했으나 한 번 무너진 몸은 회복되지 않았다. 신네르가 중심을 잃자 세룬돌로는 끈질긴 수비와 집요한 톱스핀 샷으로 상대를 흔들었다. 몸이 굳어버린 신네르는 마지막 20게임 중 단 2게임만 따내는 빈공 속에 급격히 무너졌다. 이 경기 전까지 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드, 로마까지 'ATP 마스터스 1000' 시리즈 5개 대회를 연속 석권하며 30연승을 달리던 신네르의 무패 행진도 허무하게 마감됐다. 지난해 파리 마스터스 우승을 포함하면 마스터스 1000 시리즈 6개 대회 연속 우승이라는 대기록의 중단이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 패한 뒤 경기장을 떠나고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 후 신네르는 "최근 많은 경기를 치르며 회복할 시간이 부족했고 아침부터 몸이 무거웠다"며 "3세트 이후 에너지가 완전히 떨어지며 흐름을 잃었다"고 아쉬움을 삼켰다. 대어를 낚은 세룬돌로 역시 "그에게 정말 힘든 상황이었다. 솔직히 운이 따랐고 신네르가 빨리 회복하길 바란다"며 위로를 건넸다. 이번 이변으로 지난 2024년 호주오픈을 기점으로 이어져 온 신네르와 카를로스 알카라스(스페인·2위)의 '메이저 독식 체제'는 잠시 멈추게 됐다. 지난 9개의 메이저 대회를 양분했던 알카라스가 손목 부상으로 대회 전 기권한 데 이어 신네르마저 조기 탈락하며 롤랑가로스는 한 치 앞을 알 수 없는 혼전 양상으로 접어들었다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=세룬돌로가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 승리한 뒤 팬들에 인사하고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 번번이 이들에게 밀렸던 노박 조코비치(세르비아)의 통산 25번째 메이저 우승 대기록 도전과 메이저 대회 준우승 단골이었던 알렉산더 즈베레프(독일), 캐스퍼 루드(노르웨이) 등 강자들의 왕좌 탈환 경쟁이 본격적인 막을 올렸다. 특히 조코비치가 이번에 정상에 오르면 남녀 테니스를 통틀어 '역대 메이저 단식 최다 우승'이라는 전인미답의 이정표를 세우게 된다. psoq1337@newspim.com 2026-05-29 08:03

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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