손흥민→이강인, 북중미 향한 594일…'국대: 로드 투 노스 아메리카' 6월 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 대한민국 축구 국가대표팀의 북중미 월드컵 도전기를 담은 쿠팡플레이 다큐멘터리 '국대: 로드 투 노스 아메리카'가 오는 6월 11일 공개된다.

'국대: 로드 투 노스 아메리카'는 대한민국 축구 황금세대의 운명이 걸린 북중미 월드컵, 승리를 위해 국대 축구팀이 달려온 594일간의 여정을 담은 쿠팡플레이 다큐멘터리다. 지난 2022년 리얼리티 스포츠 다큐의 새 지평을 열었던 '국대: 로드 투 카타르'의 뒤를 이어, 이번에는 그 어디에서도 볼 수 없었던 라커룸의 진짜 이야기와 선수들의 가장 진솔한 속마음을 날카로운 시선으로 담아냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '국대 : 로드 투 노스 아메리카' 스틸. [사진=쿠팡플레이] 2026.05.29 moonddo00@newspim.com

공개된 티저 예고편에는 역대 최고의 재능이라는 찬사 속에서도 끊이지 않는 잡음으로 비난의 화살을 감수해야 했던 선수들의 무게감과 남다른 각오가 담겼다. 2024년 10월 열린 아시아 3차 예선 4차전 이라크전부터 현재까지 격렬했던 594일간의 기록 속에는 한국 축구의 명운을 짊어진 선수들의 고뇌가 그대로 묻어나 호기심을 자극한다.

특히 "월드컵에서 결과를 가져오지 못하면 이 세대는 황금세대로 기억되지 못할 것"이라는 레전드 이영표의 뼈아픈 일침과 " 선수들 스스로도 부담되고 잘할 수 있을까 의심되고 걱정될 것이다"라는 구자철의 우려는 축구팬들이 느꼈던 긴장감과 우려를 고스란히 대변하며 몰입감을 더한다. 하지만 선수단은 이러한 날 선 시선과 한계를 뛰어넘어, 비난이 쏟아지는 그라운드로 힘차게 나서며 완벽한 '원팀'으로 거듭나는 과정을 가감 없이 보여줄 예정이다.

'국대: 로드 투 노스 아메리카' 는 4번째 월드컵 출전이라는 대기록을 앞둔 '캡틴' 손흥민을 필두로 김민재, 황희찬, 이강인 등 유럽파 주역들의 책임감 넘치는 도전기를 생생하게 조명한다. 여기에 "내 마음은 늘 한국을 향해 있었다"고 고백한 한국 대표팀 최초의 혼혈 선수 옌스 카스트로프, 부상을 딛고 단단한 자신감을 보인 조규성, 그리고 한국 축구의 미래 오현규, 엄지성 등 신예들의 패기가 더해져 그라운드 위 뜨거운 서사를 완성한다.

"떠는 모습만 안 보여줬으면 좋겠다. 우리 월드컵 나가서 진짜 잘하려고 모인 거잖아" 라며 그라운드에서 동료들을 독려하는 손흥민의 외침은 다시 한번 가슴 뜨거운 전율을 선사한다. 이는 비난의 화살을 환호로 바꾸기 위해 나선 태극전사들의 활약을 더욱 기대케 만든다.

격렬하게 흔들린 끝에 '원팀'으로 뭉친 대한민국 축구 국가대표팀의 뜨거운 여정을 담은 '국대: 로드 투 노스 아메리카'는 6월 11일 오후 6시 쿠팡플레이에서 첫 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.

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