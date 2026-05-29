[6·3 선거 D-5] 정청래 사전투표 후 충남행…장동혁, 세종·수도권 서부 유세

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정청래, 성남·당진·서산·홍성 순회하며 사전투표 참여 독려

장동혁, 조치원역 시작으로 광명·부천·김포 잇따라 방문

이준석, 동탄서 사전투표 후 관악·하남 지원 유세 나서

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 여야 대표들은 일제히 투표 참여를 독려하며 수도권과 충청권을 중심으로 지원 유세에 나선다.

더불어민주당은 서울과 충남을 잇는 순회 유세를 진행하고 국민의힘은 세종과 수도권 서부 지역 공략에 나선다. 개혁신당은 사전투표 참여 후 수도권 지원 유세를 이어간다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정정래 더불어민주당 대표가 28일 오후 서울 마포구 망원역 앞에서 유동균 마포구청장 후보 지지를 호소하며 지원유세를 펼치고 있다. 2026.05.28 jk31@newspim.com

◆ 정청래, 사전투표 참여 뒤 충남 순회…투표 독려 총력전

정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 이날 오전 7시40분 서울 마포구 성산2동 주민센터에서 사전투표에 참여한다.

이어 오전 9시 정원오 서울시장 후보 선거사무소에서 서울 현장 중앙선거대책위원회의를 주재한 뒤 오전 11시 성남 아식스 성남중앙점 앞에서 추미애 경기도지사 후보와 김병욱 성남시장 후보 지원유세를 진행한다.

오후에는 충남으로 이동해 오후 2시30분 KT플라자 당진중앙점 앞에서 김기재 당진시장 후보 지원유세를 벌이고 오후 4시에는 서산공용버스터미널 인근 서울약국 앞에서 맹정호 서산시장 후보 지원유세에 나선다.

이어 오후 5시40분 메가박스 홍성내포 앞에서 손세희 홍성군수 후보 지원유세를 진행하며 충남 지역 일정을 마무리할 예정이다.

국민의힘 장동혁 상임선대위원장과 유정복 인천시장 후보가 지지를 호소하고 있다. [사진=유정복 후보 선거 캠프]

◆ 장동혁, 세종서 시작해 광명·부천·김포 유세

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 이날 오전 10시 세종 조치원역 앞에서 유세를 진행한다.

이어 오후 1시40분 경기 광명 광명사거리 나나약국 앞에서 광명전통시장 방문 및 지원유세를 벌인 뒤 오후 3시에는 경기 부천 역곡역 2번 출구 앞에서 유세와 역곡상상시장 방문 일정을 소화한다.

이후 오후 4시40분 경기 김포 구래동 문화의거리에서 유세를 진행하며 수도권 서부 지역 표심 공략에 나설 예정이다.

국민의힘은 사전투표 첫날 세종과 경기 지역을 잇는 동선으로 중도층과 수도권 유권자 공략에 집중하는 모습이다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 개혁신당 이준석 대표가 동해시민을 위해 일 할 사람으로 김홍수 후보의 지지를 호소하고 있다. 2026.05.16 onemoregive@newspim.com

◆ 이준석, 동탄서 사전투표…관악·하남 지원 유세

이준석 개혁신당 총괄선대위원장은 이날 오전 9시 경기 화성 동탄9동 행정복지센터에서 사전투표에 참여한다.

이어 오전 11시40분 서울 신림역 3번 출구 앞에서 이혜숙 관악구청장 후보 지원유세를 진행하고 오후 2시30분에는 경기 하남 덕풍시장에서 김성열 하남시갑 국회의원 후보 지원유세에 나선다.

oneway@newspim.com