부산시 "만덕센텀고속화도로 구간 안전 위협 땅꺼짐 가능성 희박"

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전문가, 잔류침하 발생 가능성 낮다 판단

지속적 모니터링 계획·재포장 공사 추진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 만덕센텀고속화도로 구간 지반 안전 점검 결과를 공개하고 차량 통행 안전에는 문제가 없다고 29일 밝혔다.

시에 따르면 지난 20일 진행된 119토목구조대(토질·지질 전문가 등 부울경 지회장단 참여)의 정밀 현장점검 결과, 당 현장에서는 통행차량 안전을 위협하는 규모의 땅꺼짐과 같은 사고가 발생할 가능성은 매우 희박한 것으로 확인됐다.

만덕~센텀 고속화도로[사진=부산시] 2026.02.09

119토목구조대(토질·지질 전문가 등 부울경 지회장단)가 실시한 현장점검에서 해당 구간은 굴착 후 되메우기 과정에서 다짐이 균질하지 못한 지반이 시간 경과에 따라 압축되며 나타나는 '압축(잔류) 침하' 현상으로 확인됐다. 전문가들은 통행 차량 안전을 위협하는 땅꺼짐 발생 가능성은 매우 낮다고 판단했다.

국토교통부 국토안전관리원이 수행한 지반관통레이더(GPR) 탐사와 상세조사에서도 공사 영향 범위 내 공동(동공) 의심 구간은 확인되지 않았다. 시는 이를 근거로 지반 하부의 구조적 안전성이 확인됐다고 설명했다.

시는 도로 평탄성 유지를 위해 포장면을 지속 관리하고 잔류침하로 인한 충격음과 차량 흔들림을 줄이기 위해 이동식 과속 단속카메라(시속 50km)를 설치해 속도 관리를 강화할 계획이다.

상부 3차원(3D) 레이저 스캐닝 계측을 기존 주 1회에서 주 2회로 확대해 미세 변위를 상시 추적한다. 장마철 집중호우 시에는 강우 직후 지반관통레이더(GPR) 탐사를 추가 실시하고 인근 지하 관측공과 온천천 지하수위를 연동해 실시간 모니터링을 진행한다.

지반 안정화가 최종적으로 이뤄진 이후에는 종단·횡단 구배와 배수 기능을 고려한 전면 재포장 공사도 추진한다. 잔류침하가 일정 수준 수렴된 수영강변대로 일대는 29일 오후 9시부터 30일 오전 6시까지 야간 재포장 공사를 시행한다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "미세한 징후라도 선제적으로 포착하고 시민들이 불안감을 느끼지 않도록 도로 안전 관리에 총력을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com