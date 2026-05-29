제천 월광사지 발굴 본격화… 국가사적 승격·원랑선사탑비 반환 추진

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건물지·석축·탑비 추정지 확인, 통일신라~고려 유구 발굴 성과 공개



[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 충북 제천시가 월광사지 발굴조사를 본격 추진하며 국가사적 승격과 원랑선사탑비 반환 기반 마련에 나섰다.

제천시는 충청북도역사문화연구원과 함께 현지 자문회의를 열고 월광사지 발굴조사 성과를 언론에 공개했다고 29일 밝혔다.

월광사지 발굴 터.[사진=제천시] 2026.05.29 choys2299@newspim.com

시는 2022년 종합정비계획 수립 이후 2024년부터 지표조사와 발굴조사를 진행하며 국가사적 지정을 위한 학술적 기반을 구축해왔다.

월광사지는 통일신라부터 고려시대에 이르는 불교사찰 유적으로 월악산권 불교문화와 신라 하대 선종불교 흐름을 보여주는 중원지역 대표 문화유산으로 평가된다.

특히 선종 승려 원랑선사(816~883)가 머물며 불교 확산에 중요한 역할을 한 사찰로 알려져 있다. 현재 진행 중인 1차 발굴조사는 사찰 핵심 구역인 2단 대지 약 400㎡를 중심으로 이뤄지고 있다.

조사 결과 통일신라~고려시대 건물지 2동과 고려 중기 이후 조성된 기단석축 유구, 탑비 관련 추정지 등이 확인됐다. 이와 함께 축대와 배수시설, 방형 석축 유구 등 다양한 시설 흔적도 발견됐다.

기와편과 수막새 연화문편, 청자편 등 다수 유물도 출토돼 월광사지의 역사성과 학술적 가치를 뒷받침하고 있다. 원랑선사탑비는 일제강점기인 1922년 일본 반출을 목적으로 경복궁으로 옮겨졌으며 현재 국립중앙박물관이 소장하고 있다.

제천시는 이번 발굴조사를 통해 탑비 반환 논의와 원위치 검토를 위한 학술적 근거를 마련한다는 방침이다. 시는 1차 발굴조사와 함께 2차 발굴을 위한 행정절차도 추진 중이다.

향후 발굴 성과를 토대로 월광사지 정비 및 활용 방안을 수립하고 국가사적 승격과 탑비 반환을 위한 자료 축적에 나설 계획이다. 아울러 오는 11월에는 학술대회를 열어 월광사지의 역사적 가치와 위상을 재조명할 예정이다.

choys2299@newspim.com