인천 강화군수 후보 무소속 문경신 전격 사퇴…국힘 박용철 지지 선언

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =6·3 인천 강화군수 선거에 출마한 무소속 문경신 후보가 28일 후보직을 사퇴하고 국민의힘 박용철 후보를 지지하겠다고 밝혔다.

문 후보 사퇴로 이번 선거는 더불어민주당 한연희 후보와 국민의힘 박 용철 후보 양자 대결로 치러지게 됐다.

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 = 2026.05.28 hjk01@newspim.com

문 후보는 이날 성명문을 통해 "강화의 혁신적인 미래를 완성하기 위해 후보직을 내려놓고 박용철 후보와 정책· 비전을 같이 하며 강화 발전에 아무런 조건 없이 힘을 보태기로 했다"고 밝혔다.

그는 "한연희 후보의 정직과 신뢰를 저버린 작금의 선거행태에 깊은 실망과 유감을 표한다"며 "군민들을 하나로 결집한 통합의 시대, 강화 전성시대를 앞당기기 위해 대승적 결단을 하게 됐다"고 사퇴 배경을 설명했다.

문 후보는 "정직한 보수가 강화의 미래를 바꿀 수 있도록 저의 결단을 믿고 힘을 실어달라"고 당부했다.

박 후보 선거대책위원회는 이와 관련 "문 후보의 결단은 비방과 갈등의 정치가 아닌 정책과 비전의 정치를 선택한 의미 있는 결정"이라며 "그 뜻을 무겁게 받아들이고 군민 통합과 강화 발전을 위해 더욱 낮은 자세로 임하겠다"고 약속했다.

hjk01@newspim.com