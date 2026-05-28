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[핌in고척] 키움 특타 훈련 개시 전 강제 소등에 몰린 민원...공단 "사안 무겁게 받아들여"

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  • 서울시설공단이 26일 키움 경기 후 특타 요청을 규정상 거부했다.
  • 공단은 안전을 이유로 조명을 소등해 키움은 지하에서 훈련했다.
  • 200건 넘는 민원에 공단은 유감 표명하고 사전 통보 기준 개선을 예고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[고척=뉴스핌] 한지용 기자 = 지난 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움-KIA 경기가 끝난 직후 고척스카이돔이 소등됐다. 키움은 경기 후 '특타 훈련'을 진행하려 했으나, 경기장에 불이 꺼져 결국 지하에서 훈련을 소화했다. 이 사안이 알려지자 고척돔 관리 주체인 서울시설공단 홈페이지에 민원이 몰렸다. 공단은 28일 각 민원에 공통된 공식 입장을 적으며 답변에 나섰다.

김진교 서울시설공단 김진교 돔경기장운영처장은 28일 민원 답변란에 "지난 26일 키움 측의 경기 후 추가 훈련 요청이 당일 21시에 접수돼 관련 규정에 따라 야간 추가 훈련을 허가하지 못했다"며 "안전을 최우선적으로 고려했던 판단이었다는 점에 대해 너른 양해 부탁드린다"고 적었다.

[고척=뉴스핌] 프로야구 키움 히어로즈 선수단이 타격 훈련에 임하고 있다. [사진=한지용 기자] 2026.05.27 football1229@newspim.com

키움은 26일 고척 KIA전에서 KIA 선발 김태형에게 6회까지 안타를 단 1개도 치지 못하는 굴욕 끝에 2-5로 패했다. 타격 부진 속 패하자 키움은 특타 훈련을 실시하고자 했다. 오후 9시 21분 경기 종료 후 키움 선수들은 9시 30분 경 그라운드에 나섰다. 그런데 갑자기 조명이 꺼졌다.

공단 측은 규정 및 안전 이유를 들며 훈련을 불허했다. 그럼에도 선수들이 경기장에 들어서자 경기장 조명을 끄는 강수를 뒀다. 결국 키움 선수단은 그라운드에서 철수 후 지하에서 타격 훈련을 실시했다.

이후 서울시설공단 홈페이지에는 200건 이상의 민원이 몰렸다. 공단이 강제 소등이란 수단으로 키움 구단에 이른바 '갑질'을 했다며, 사과 및 재발 방지를 요구하는 민원이 다수를 이뤘다. 항의 민원이 26일 밤부터 이날까지 계속된 가운데 공단은 민원에 공통된 답변을 달며 대응에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 서울시설공단 홈페이지에 강제 소등과 관련한 민원이 달리고 있다. [사진=서울시설공단 SNS 캡처] 2026.05.28 football1229@newspim.com

김 처장은 "이번 사안과 관련해 많은 분들께서 우려와 의견을 주신 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "앞으로 구단 측과 더욱 긴밀하게 소통해 경기장 안전을 확보하는 동시에 선수단이 원활하게 훈련할 수 있도록 경기장 사용을 적극 지원하겠다"고 언급했다.

또 "경기 후 추가 훈련 관련 사전 통보 기준 등 고척스카이돔 사용과 관련한 세부 사항에 대해서는 키움 측과 충분히 협의해 합리적인 방향을 함께 마련해 나가겠다"고 덧붙였다.

football1229@newspim.com

[서울=뉴스핌] 서울시설공단 홈페이지에 강제 소등과 관련한 민원이 달리자 공단 김진교 동경기장운영처장이 답변을 적었다. [사진=서울시설공단 SNS 캡처] 2026.05.28 football1229@newspim.com

 

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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